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Небензя в СБ ООН напомнил Хейли, что в России не "режим", а законно избранная власть

21 февраля 2018, 23:09  •  93 • Политика

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в среду резко ответил американской коллеге Никки Хейли, назвавшей государственный строй в России "режимом Путина", а также раскритиковавшей Москву за политику в отношении Украины. Делегации двух стран обменялись репликами на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном поддержанию международного мира путем реализации принципов, заложенных в Уставе всемирной организации.

В своем выступлении Хейли утверждала, что диктаторы нарушают права человека и разжигают насилие, а также провоцируют региональные конфликты, прикрываясь принципом суверенитета. Она привела в пример поведение властей Ирана, КНДР и Сирии, а также подробно остановилась на политике Москвы.

"На Украине Россия продолжает оставаться оккупирующей державой в Крыму и дестабилизирующей силой в восточной Украине. Позвольте мне повторить, суверенные права стран имеют фундаментальное значение, но когда мы не защищаем принцип суверенитета, позволяя режимам Ким [Чен Ына], [Башара] Асада и [Владимира] Путина действовать безнаказанно, наблюдается обратное. Когда Совет Безопасности привлекает к ответственности страны, которые нарушают Устав ООН, мы защищаем суверенитет. Так было в 1990 году, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт", - сказала постпред США.

"Хочу напомнить постпреду Хейли: в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство, - возразил ей Василий Небензя. - Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарное дипломатическое приличие. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет".

Становление нового мироустройства

По словам Небензи, некоторым государствам "трудно принять очевидную вещь". "Эпоха холодной войны, равно как и постбиполярный этап, закончились. Мир находится в процессе становления нового, более справедливого демократического полицентричного мироустройства. Его суть - в появлении и укреплении новых центров экономической мощи и политического влияния", - подчеркнул постпред РФ.

Он назвал тему заседания весьма актуальной для современного состояния международных отношений, отметив, что принципы независимости и равенства государств, а также невмешательство в их внутренние дела и мирное урегулирование споров "представляют собой основу добрососедства" стран и взаимовыгодного сотрудничества между ними "для всеобщего блага".

"К сожалению, на протяжении всей истории ООН мир был свидетелем многочисленных примеров откровенного пренебрежения Уставом ООН вплоть до незаконного применения силы, неприкрытого вмешательства в дела государств, разрушения извне традиционных общественных устоев, насильственной смены власти и насаждения чуждых культурных и социальных норм", - констатировал постпред РФ. Он привел в пример бомбардировки Югославии и Ливии, проводившиеся в нарушение международного права и резолюций Совета Безопасности, а также "оккупацию Ирака под ложным предлогом".

Годовщина соглашения по урегулированию на Украине

Кроме того, дипломат напомнил, что 21 февраля отмечается четыре года со дня подписания соглашения о политическом урегулировании на Украине, которое уже на следующий день нарушили захватившие власть в Киеве оппозиционеры "при молчаливом непротивлении его гарантов". "Открытое подстрекательство извне привело к антиконституционной смене власти на Украине, бесконтрольному расползанию в стране национализма и неонацизма, внутреннему вооруженному конфликту и многочисленным жертвам на юго-востоке страны. Хочется спросить, почему мы не слышали тогда - в 2014 году - столь популярные сегодня у ряда делегаций тезисы о необходимости предотвращать конфликты?", - задался вопросом Небензя.

Он подтвердил приверженность РФ скорейшему урегулированию конфликта на Украине, предупредив, что, "пока Киев саботирует минский процесс и "продает" миру свою легенду о происходящем в стране", на "конструктивное развитие событий надежды мало".

Защищать губернаторов будут росгвардейцы на договорной основе

Как заявил постпред РФ, в наши дни мир стал свидетелем "нового, еще невиданного в таких масштабах в истории феномена огульного обвинения стран во вмешательстве во внутренние дела и процессы". "Это очень удобный повод оправдать любые свои беззаконные действия, не утруждая себя предъявлением доказательств, а заодно и заставить мир подзабыть о собственном непрекращающемся вмешательстве в дела суверенных государств", - отметил Василий Небензя.

Запад критикует Москву

Заседание в среду проводилось по инициативе председательствующего в СБ ООН в феврале Кувейта, отмечающего в этом месяце 27-ю годовщину окончания вторжения войск Саддама Хусейна. Иракская агрессия прекратилась после операции под началом Соединенных Штатов, санкционированной Советом Безопасности ООН.

Во встрече Совбеза приняли участие несколько министров иностранных дел, в том числе - Польши Яцек Чапутович. Он заявил, что в мире продолжаются "грубые нарушения международного права", к которым причислил "незаконную аннексию Крыма и поддержку сепаратистских сил на востоке Украины" Россией.

С осуждением "незаконной аннексии Крыма" также выступил постпред Швеции при ООН Улоф Скуг, в то время как зампостпреда Великобритании Джонатан Аллен более подробно остановился на дестабилизирующей, по мнению Лондона, политике Москвы.

"Мы не можем игнорировать попытки России переписать границы в Европе. В этом месяце отмечается четвертая годовщина незаконной аннексии Крыма, осуществленной в грубое нарушение статьи 2 Устава. Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека на востоке Украины и призываем Россию придерживаться обязательств, взятых на себя при подписании минских соглашений", - заявил дипломат.

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