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Небензя в ООН обвинил США в организации госпереворота в Венесуэле

26 января 2019, 19:09  •  162 • Политика
США запросили проведение заседания СБ ООН по Венесуэле. Россия категорически против. Постпред России в ООН обвинил США в попытке госпереворота в Венесуэле.
США попытались внести вопрос о ситуации в Венесуэле на повестку заседания Совета Безопасности ООН. Совбез поддержал американское предложение, Россия выступает против. С заявлением выступил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
По его словам, США пытаются осуществить в Венесуэле государственный переворот. На заседании Совбеза ООН должен был быть рассмотрен вопрос об угрозе Каракасу, считает постпред России.
Совет Безопасности ООН проголосовал за предложение США, несмотря на несогласие России.
"США осуществляют попытку государственного переворота в Венесуэле, на заседании СБ ООН должен рассматриваться вопрос об угрозе Каракасу", - цитирует RT слова Василий Небензи.

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