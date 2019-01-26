Небензя в ООН обвинил США в организации госпереворота в Венесуэле

США запросили проведение заседания СБ ООН по Венесуэле. Россия категорически против. Постпред России в ООН обвинил США в попытке госпереворота в Венесуэле.

США попытались внести вопрос о ситуации в Венесуэле на повестку заседания Совета Безопасности ООН. Совбез поддержал американское предложение, Россия выступает против. С заявлением выступил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

По его словам, США пытаются осуществить в Венесуэле государственный переворот. На заседании Совбеза ООН должен был быть рассмотрен вопрос об угрозе Каракасу, считает постпред России.

Совет Безопасности ООН проголосовал за предложение США, несмотря на несогласие России.