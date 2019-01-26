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Небензя в ООН обвинил США в организации госпереворота в Венесуэле
26 января 2019, 19:09 • 162 • Политика
США запросили проведение заседания СБ ООН по Венесуэле. Россия категорически против. Постпред России в ООН обвинил США в попытке госпереворота в Венесуэле.
США попытались внести вопрос о ситуации в Венесуэле на повестку заседания Совета Безопасности ООН. Совбез поддержал американское предложение, Россия выступает против. С заявлением выступил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
По его словам, США пытаются осуществить в Венесуэле государственный переворот. На заседании Совбеза ООН должен был быть рассмотрен вопрос об угрозе Каракасу, считает постпред России.
Совет Безопасности ООН проголосовал за предложение США, несмотря на несогласие России.
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