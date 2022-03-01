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Небензя в четыре слова уместил ответ на использование ядерного оружия из-за Украины

01 марта 2022, 06:50  •  260 • Политика
Постпред России при ООН Василий Небензя всего в четырёх словах выразил надежду на то, что ситуация вокруг Украины не приведёт к использованию ядерного оружия. "Надеюсь, Бог этого не допустит", - заявил дипломат.
Своё мнение постпред России при ООН Василий Небензя высказал во время очередного заседания Совбеза ООН. Речь зашла и о приказе президента России Владимира Путина привести в особый режим отечественные силы сдерживания.
Русский дипломат объяснил, что это решение было обусловлено "беспокоящими нас заявлениями со стороны лидеров НАТО". Накануне, напомним, об этом же упомянул и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Небензя же, рассуждая о вероятности использования ядерного оружия в ситуации, которая сложилась вокруг Украины после начала спецоперации России, уместил ответ всего в четыре слова.
"Надеюсь, Бог этого не допустит", - заявил русский дипломат.

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