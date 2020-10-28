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Небензя успокоил "Собачьим сердцем" постпреда Германии в Совбезе ООН

28 октября 2020, 08:55  •  142 • Политика
Небензя процитировал "Собачье сердце" на заседании Совбеза ООН. "Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет, от них портится аппетит. Так что, Боже вас сохрани, Кристоф, не читайте The New York Times перед заседаниями Совета безопасности по Сирии", - сказал постпред России в ответ на очередной антироссийский вброс.
На заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя ответил на обвинения немецкого коллеги цитатой из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Поводом для обмена колкостями между дипломатами стала статья в газете The New York Times.
Во вторник, 27 октября, в ООН обсуждали политическую и гуманитарную ситуацию в Сирии. Представитель Германии взял на себя труд процитировать очередную антироссийскую статью американской газеты, в которой Россию обвиняют в атаке на Идлиб и гибели мирного населения.
"Если это окажется правдой - это неприемлемо и это ещё одно нарушение международного гуманитарного права", - с умным видом объявил немецкий дипломат Кристоф Хойсген.
Постпред России ответил на это тоже цитатой, но не из газеты, а из бессмертного произведения Булгакова "Собачье сердце". Речь идёт о знаменитом совете профессора Преображенского своему ассистенту доктору Борменталю.
"Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет, от них портится аппетит. Так что, Боже вас сохрани, Кристоф, не читайте The New York Times перед заседаниями Совета безопасности по Сирии", - сказал Василий Небензя.
Он добавил, что российская сторона уже не раз комментировала материалы NYT, а также ловила издание на публикации фейковой информации. Также постпред России обратил внимание на другой интересный аспект.
"Учитывая, что в стране не ведётся никаких боевых действий, кроме борьбы с терроризмом, у нас возникает всё больше и больше вопросов к тем западным коллегам, которые призывают к прекращению огня по всей Сирии. У нас вопрос: кого вы пытаетесь защитить? С кем вы нам предлагаете заключить такую договорённость?" - спросил Небензя.

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