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Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений

19 февраля 2020, 05:09  •  62 • Украина
Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
 
Reuters
 

«На волну саботажа «Минска» (Минских соглашений. — RT) настроены и многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшейся президентом Украины (Владимиром. — RT) Зеленским политической воли к урегулированию. Одной воли, правда, недостаточно, нужны конкретные шаги», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

По мнению Небензи, из 13 пунктов Минских соглашений выполняются лишь два. 

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности выполнения Минских соглашений.

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