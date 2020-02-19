|
Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений
19 февраля 2020, 05:09 • 62 • Украина
Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Reuters
«На волну саботажа «Минска» (Минских соглашений. — RT) настроены и многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшейся президентом Украины (Владимиром. — RT) Зеленским политической воли к урегулированию. Одной воли, правда, недостаточно, нужны конкретные шаги», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
По мнению Небензи, из 13 пунктов Минских соглашений выполняются лишь два.
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности выполнения Минских соглашений.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2020, 09:09
|
15 февраля 2020, 22:54
|
13 февраля 2020, 05:24
|
14 февраля 2020, 07:54
|
14 февраля 2020, 07:54
|
14 февраля 2020, 11:09
|
12 февраля 2020, 20:09