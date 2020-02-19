Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений

Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

«На волну саботажа «Минска» (Минских соглашений. — RT) настроены и многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшейся президентом Украины (Владимиром. — RT) Зеленским политической воли к урегулированию. Одной воли, правда, недостаточно, нужны конкретные шаги», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

По мнению Небензи, из 13 пунктов Минских соглашений выполняются лишь два.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности выполнения Минских соглашений.