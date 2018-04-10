Небензя: участие ЦРУ в деле Скрипалей угрожает их исчезновением

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ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что участие Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в деле экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может привести к тому, что их больше никто не сможет увидеть. Об этом Небензя заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя отметил, что российская сторона была бы признательна, если бы Лондон регулярно знакомил ее с ходом расследования инцидента в Солсбери. "Пока же мы не знаем ничего, кроме того, что предполагаемые жертвы применения боевого отравляющего вещества оказались вдруг, слава богу, живы и, вроде бы уже почти здоровы. Однако никто их пока не видел, - констатировал он. - И мы опасаемся за состояние этих важнейших свидетелей".

"Пока же, по сообщениям из газет, мы узнали, что ЦРУ предложило скрыть Скрипалей в США под новыми именами. Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно, но это еще и означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей, важнейших свидетелей произошедшего", - подчеркнул Небензя.

"Что мы еще знаем? Мы знаем о спешном уничтожении домашних животных Скрипалей, их кремации, а также мы знаем о намерении снести дом Скрипаля, ресторан и паб, где они были, - констатировал постпред РФ. - Мы знаем также, что сестре Юлии Скрипаль - Виктории, которая хотела с ней встретиться, было отказано в британской визе. Почему? Вот и все что мы знаем".

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-

паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран "в знак солидарности" с Великобританией решил выслать российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.