Небензя: церемониться с террористами в Сирии не будут

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ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Террористы остаются "законной мишенью" военных операций в Сирии, и церемониться с ними не будут.

Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Он прокомментировал письмо, полученное ООН от вооруженных группировок в Восточной Гуте, которые выразили готовность выслать из этого пригорода Дамаска членов террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). По его словам, Россия ждет "четких гарантий на этот счет со стороны внешних покровителей боевиков", в том числе тех стран, которые являются членами Совбеза ООН.

"Надо понимать, что террористы остаются законной мишенью военных операций, и церемониться с ними не будут", - сказал дипломат, предложив членам Совбеза "посмотреть, как можно эффективно нейтрализовать "Джебхат ан-Нусру" в Восточной Гуте".

В среду оппозиционная "Сирийская свободная армия" направила в ООН письмо, в котором выразила готовность вывести террористов из Восточной Гуты. На заседании Совбеза заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман подтвердил получение послания оппозиционеров, которые, по его словам, готовы выслать "членов "Хейат Тахрир аш-Шам", "Джебхат ан-Нусры", "Аль-Каиды" (запрещенав РФ) и всех, кто принадлежит к этим группам в Восточной Гуте".

Россия предложила Совету Безопасности ООН принять заявление в поддержку выполнения резолюции о прекращении боевых действий в Сирии, сказал также Небензя. Он зачитал выдержки из предложенного РФ проекта заявления. В нем, в частности, содержится призыв ко всем сторонам выполнить резолюцию о прекращении огня, а также просьба к членам вооруженной оппозиции и странам, имеющим влияние на них, "обеспечить безопасность гуманитарных коридоров для эвакуации [мирных жителей] из Восточной Гуты".

В своем выступлении постпред РФ призвал все страны - члены СБ ООН присоединиться к усилиям по урегулированию конфликта в Сирии, "а не вставлять палки в колеса".

Также, по словам Небензи, Россия призывает возглавляемую США коалицию допустить в Ракку сотрудников ООН, а также передать контролируемые ею районы под ответственность центральных властей страны.

"Настаиваем, чтобы ООН оперативно направила в Ракку оценочную миссию, а коалицию, де факто контролирующую этот район - обеспечить для этого все необходимые условия. Ожидаем также, что коалиционное командование вместо того, чтобы создавать квазиадминистрации в освобожденных от ИГ (запрещенная в РФ группировка "Исламское государство") районах, составить план их передачи под ответственность центральных властей с учетом много раз подтвержденного и переподтвержденного Советом Безопасности суверенитета и территориальной целостности Сирии", - сказал дипломат.