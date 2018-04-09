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Небензя: США, Великобритания и Франция допускают беспрецедентное хамство в отношении РФ

09 апреля 2018, 23:09  •  128 • Политика

ООН, 9 апреля. /ТАСС/. США, Великобритания и Франция допускают беспрецедентное хамство в отношении России. Об этом заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя в понедельник на заседании СБ ООН по ситуации в Сирии и по последнему случаю предполагаемого применения химоружия в городе Дума.

"Правительства США, Великобритании и Франции без каких-либо оснований и не задумываясь о последствиях ведет конфронтационную линию по отношению к России и Сирии и подталкивает к этому других. Используется широкий арсенал методов: клевета, оскорбления, воинственная риторика, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства, беспардонно грозят России", - отметил Небензя.

"Тон, которым это делается, перешел границы допустимого. Даже во время холодной войны такого хамства к моей стране ваши предшественники не позволяли", - отметил постпред, задав присутствующим вопрос, а что будет дальше.

Постпред считает, что страны Запада поспешили возложить ответственность за якобы произошедшее в Восточной Гуте применение химического оружия на Россию и Иран. 

"В Вашингтоне, Лондоне и Париже поспешили возложить вину на правительство Сирии, но в основном - на Россию и Иран, - отметил он. - Причем сделано это безо всякого рассмотрения".

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд группировок, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.

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