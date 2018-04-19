Небензя сравнил дискуссию в СБ ООН по делу Скрипалей с "Алисой в Зазеркалье"

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ООН, 19 апреля. /ТАСС/. Россия не услышала на заседании Совета Безопасности ООН от британской стороны "ничего нового" по инциденту в Солсбери, а выступления западных дипломатов по этой теме напоминают книгу Льюиса Кэролла "Алиса в Зазеркалье". Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, созванном по инициативе Великобритании.

По его словам, в Москве "очень признательны британской стороне" за организацию обсуждения в СБ ООН. "Мы его очень ждали, но, к сожалению, ничего нового сегодня мы так и не услышали", - сказал дипломат. "Когда я слушаю некоторых своих коллег, мне кажется, что это уже не "Алиса в стране чудес", это - "Алиса в Зазеркалье", - добавил постпред РФ.

Он высказал мнение о том, что правда западные страны "не интересует, не только в этом вопросе". "Они не слушают и не слышат, по-русски это называется "ты им про Фому, а они - про Ерему. "Мы сегодня услышали тот же обман, [то,] чем Соединенное Королевство уже пыталась ввести в заблуждение международное сообщество: что Великобритания не дождалась от нас ответов на вопросы, которые она нам поставила", - прокомментировал дипломат дискуссию в Совбезе.

По его словам, британская сторона задала России два вопроса, а в ответ получила 47. "Вот они, - сказал дипломат, продемонстрировав стопку бумаг. - Частичные ответы получены на два из них. Нет ответов и на те вопросы, которые мы ставили в ходе предыдущего заседания Совета по этому вопросу 5 апреля. У нас будут еще вопросы, мы вам обещали, что мы с вас не слезем".

Он обвинил власти Великобритании в том, что они "под шумок" занимаются "планомерным уничтожением улик и вещественных доказательств" произошедшего в Солсбери. "Уничтожены животные в доме Скрипаля, пробы у них, очевидно, не брались. Зачищаются места, которые Скрипали посещали: бар, ресторан, скамейка, почва в парке и т.п.", - перечислил дипломат. Он обратил внимание и на тот факт, что "простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало".

Как заявил постпред РФ, "в профессиональном разговоре Великобритания и ее союзники просто-напросто не заинтересованы". "А профессиональные химики и эксперты чем дальше, тем больше подвергают сомнению официальную британскую версию", - отметил он.

Британская сторона инициировала заседание Совета Безопасности в свете публикации доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), касающегося инцидента в Солсбери, где в марте были отравлены экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия. Как заявил постпред РФ при ООН, в отчете профильной международной структуры "нет ничего, что помогло бы британской стороне обосновать свою лживую версию о причастности России к происшествию в Солсбери". Он также обратил внимание на тот факт, что ОЗХО не подтвердила утверждения Лондона о том, что вещество, использованное в Солсбери, якобы было произведено в России.

Василий Небензя отметил, что ситуация вокруг инцидента напоминает историю с отравлением бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко в Великобритании в 2006 году. "Все, что мы видим, - это дежавю, все это мы уже проходили в деле с отравлением Литвиненко: полная нетранспарентность действий британской стороны, до сих пор скрывающей любую информацию, позволяющую восстановить целостную картину произошедшего тогда с Литвиненко", - заявил дипломат. "Для тех, кто не знает, сообщу: Великобритания эту информацию попросту засекретила", - напомнил он.

Постпред РФ в очередной раз высказал уверенность в том, что случай в Солсбери связан с инсценировкой химической атаки в пригороде Дамаска Думе, которая стала предлогом для нанесения Великобританией, США и Францией удара по Сирии. "Я недаром говорил, что Солсбери и Дума взаимосвязаны. Во-первых, тем, что и то, и другое - провокации. Во-вторых, тем, что и то, и другое связывается с Россией", - указал Небензя.

По его словам, история с отравлением Скрипалей - "это нечистоплотная антироссийская провокация, направленная на углубление раскола между Россией и Евросоюзом", которое выгодно Великобритании в преддверии выхода из ЕС.

Начав свое выступление с литературной аллюзии, Василий Небензя завершил речь отсылкой к еще одному произведению английской литературы. "Пришло, видимо, время замахнуться на классиков, на Уильяма, понимаете ли, нашего Шекспира, который в пьесе "Генрих VI" сказал: "Всегда в душе преступны подозрения". Ну так потрудитесь вы хотя бы, чтобы свои подозрения завернуть в какую-нибудь красивую упаковку, а то как-то неубедительно получается, даже обидно за вас", - заявил дипломат.

По его словам, Россия будет "с нетерпением ждать продолжения этого захватывающего сериала", и если британская сторона затянет с новой информацией или "сенсацией" по инциденту в Солсбери, то сама запросит заседание по этой теме. "Не думайте, что вам удастся спрятаться за ядовитым фальсификатом своей лжи и домыслов", - подчеркнул постпред РФ, добавив, что Москва продолжит требовать от Лондона фактов.

"В этом деле, безусловно, есть "химия" - от слова "химичить". Да, нахимичили вы здорово. Согласны с вами в одном: никакой безнаказанности. Ответственные за эту провокацию должны понести наказание", - заключил Небензя.

Взяв ответное слово, постпред Великобритании Карен Пирс отвергла все доводы российской стороны и заверила членов СБ ООН, что расследование "дела Скрипалей" велось "независимо от правительства". Она оценила литературные познания постпреда РФ, отметив, что уже выбрала для него подарок на Рождество.

"Когда наступит Рождество, я бы хотела купить своему коллеге, российскому послу, подписку на клуб английской литературы, но так как пока еще не Рождество, позвольте мне ответить литературно. Российская оценка поведения Соединенного Королевства в отношении происходящего в Солсбери и Сирии - это попытка переписать [роман] "1984" Дорджа Оруэлла, дополнив его современными российскими методами", - ответила дипломат.

По завершении заседания журналисты поинтересовались у Небензи, будут ли цитаты английских классиков звучать на каждом заседании Совбеза. "Не знаю, если так дело пойдет, может быть, и чаще, чем один раз на одном заседании, поглядим. Меня сегодня пригласили на подписку в библиотеку, я очень признателен, думаю, чем ответить моей британской коллеге", - прокомментировал он высказывания британской коллеги.

Заседание в среду во многом повторяло предыдущие дискуссии в СБ ООН по делу Скрипалей, в первую очередь обилием негатива в отношении России со стороны Великобритании и их союзников.

Докладчик от ООН - высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу - сразу заявила, что у нее "нет независимой информации по инциденту в Солсбери". После этого она привела оценки ОЗХО, добавив, что генеральный секретарь "очень обеспокоен" тем, как развивается ситуация.

В то время как британский постпред Карен Пирс продолжила попытки увязать Россию с отравлением экс-полковника ГРУ, ее американская коллега Никки Хейли вернулась к теме мнимой российской угрозы, говоря тем, что "будет больше смертей" от химического оружия. Французский постпред Франсуа Делаттр повторял фразы о том, что Россия "с высокой степенью вероятности" причастна к инциденту в Солсбери, а также призвал Москву "без промедления" ответить на вопросы Лондона о якобы проводившейся в РФ программе разработки нервно-паралитического вещества "Новичок". Оно, как утверждает британская сторона, использовалось при покушении на Скрипалей.

С другой стороны, делегация Боливии призвала "найти надежные доказательства", прежде чем выдвигать какие-либо обвинения, и задействовать дипломатические каналы для снижения напряженности. В свою очередь Экваториальная Гвинея предложила создать "независимый и беспристрастный механизм", который установит, что именно произошло в Солсбери 4 марта. Постпред Китая при ООН также выступил за продолжение расследования инцидента, подчеркнув, что нужно "на основе надежных доказательств сделать заключения, которые выдержат проверку фактами и историей".

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.

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