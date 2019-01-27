Небензя сорвал бенефис США в ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации Объединённых Наций предложил отказаться от рекомендованной США повестки по ситуации в Венесуэле

Автор:

Покровский Александр

Если можно в порядочном журналистском тексте говорить про «троллинг восьмидесятого уровня», то в Совбезе ООН было это самое. А если и нельзя говорить, то теперь это в прошлом. Небензя разрешил. Точнее, сам его и устроил.

Российский постпред при ООН на заседании Совета безопасности ООН предложил отказаться от рекомендованной США повестки: «Ситуация в Венесуэле», заменив её рассмотрением вопроса: «Вмешательство во внутренние дела Венесуэлы». А потом ещё и попенял США на неконструктивную позицию.

Если учесть, что именно США настояли на созыве Совбеза ООН по – объективно! – внутреннему вопросу одной отдельно взятой страны, то издёвка Василия Небензи над Вашингтоном представляется во всей своей эпической красе…

Во время заседания Совета безопасности ООН 26 января 2019 года. Фото: www.globallookpress.com

Внутренняя ситуация в Венесуэле не несёт каких-либо внешних угроз

В своём выступлении Небензя высказал действительно объективную истину: внутренняя ситуация в Венесуэле не несёт каких-либо внешних угроз миру и безопасности в регионе. Если, понятное дело, в неё не вмешаются США или их союзники, которые захотят силой поддержать своего паяца. А то, что внезапно отучившийся всего годик в самом дорогом университете США Хуан Гуайдо, через годик же реальной политической карьеры назначенный спикером парламента Венесуэлы, таковым является – ни у кого в мире сомнений нет.

Вопрос стоит лишь так: кто кого. Законный президент страны Николас Мадуро, поддерживаемый Россией и Китаем, - или же американская кукла на верёвочках, но тоже формально законный глава Национального собрания, поддерживаемый Соединёнными Штатами и их клиентелой.

В Совете безопасности ООН в свете такой дихотомии получилась пока ничья. С одной стороны, большинство – девять - членов Совбеза проголосовали за предложенную Вашингтоном повестку заседания. Кто именно – сюрпризом не будет: Бельгия, Доминиканская Республика, Германия, Англия, Франция, Кувейт, Перу и – вот сюрприз! – Польша. В общем, весь домашний набор Вашингтона – от коврика у дверей до любимой болонки. (Укажем и тех, кто был против: Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея. Воздержались Индонезия и Кот-д'Ивуар).