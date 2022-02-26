Небензя сообщил об отсутствии случаев гибели гражданских лиц при защите Донбасса

Случаев гибели гражданских лиц в ходе операции российских военных по защите Донбасса не зафиксировано. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Постпред Франции сказал, что на Украине сейчас происходит убийство гражданских лиц. Это неправда. Российские войска не бомбят украинские города, и мы сказали, что этим лицам ничего не угрожает. И нет достоверного подтверждения гибели гражданских лиц», — сообщил потспред на заседании Совета Безопасности ООН, трансляция которого была опубликована на YouTube-канале Reuters.

Он также подчеркнул: Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом.

«Мы не ведем войну с украинским народом, мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены и украинский народ получит возможность снова решать свою судьбу в мире, сотрудничестве и добрососедстве со всеми», — сказал постпред.

Небензя указал, что только за 25 февраля четыре мирных жителя Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) погибли в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его мнению, Киев использует мирных жителей в качестве живого щита: националисты размещают орудия в жилых кварталах Украины, что нарушает гуманитарное право.

Постпред считает, что Запад сделал Украину пешкой в своей геополитической игре, не заботясь об интересах народа. Ответственность за всё происходящее на Украине лежит на Киеве и США.

Президент России Владимир Путин 24 февраля подписал указ о проведении специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины.

В Минобороны России подчеркнули, что армия не наносила авиационных ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. По состоянию на 25 февраля высокоточными средствами поражения выведены из строя 211 военных объектов Украины, в том числе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.