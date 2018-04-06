Небензя: Сергей Скрипаль не представлял никакой угрозы для России

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ООН, 5 апреля. /ТАСС/. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не представлял никакой угрозы для России. Об этом заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя в четверг на открытом заседании СБ ООН в связи с делом Скрипаля.

"По растиражированной версии британской стороны, Россия не простила ему измены и решила его устранить. Притом что никакой угрозы для России он, понятное дело, не мог представлять", - отметил российский дипломат, напомнив, что Скрипаль с 2008 года на постоянной основе проживает в Великобритании.

"Зачем мы ждали восемь лет и решились на "дело" за две недели до выборов президента России и за считанные недели до чемпионата мира по футболу? Зачем его вообще тогда выпустили из России? Зачем совершать его (покушение - прим. ТАСС) столь странным, опасным для злоумышленников и окружающих резонансным способом?" - задал Небензя риторические вопросы, подчеркнув, что версий случившегося выдвинуто много, и в каждой необходимо разобраться.

Глава Британского МИД Борис Джонсон, указал российский дипломат, "высказал абсурдное - и это самое нежное слово, которое я могу употребить - абсурдное и аморальное предположение, что инцидент нужен был Москве для сплочения людей перед выборами!"

"Настолько же аморальны его сравнения российского чемпионата мира по футболу с берлинской Олимпиадой 1936 года, в которой, кстати, в отличие от Советского Союза, участвовала представительная делегация Великобритании, в том числе на уровне высокопоставленных официальных лиц", - добавил он.

Неспособность британских специалистов установить происхождение вещества, примененного при инциденте в Солсбери, сводит на нет утверждения британской стороны о причастности к произошедшему Москвы.

"Гари Эйткенхед - глава лаборатории в Портон-Дауне во вторник заявил, что его лаборатория установила, что это было боевое нервно-паралитическое вещество, но не смогла подтвердить его происхождение", - напомнил Небензя. Как он подчеркнул, "все это означает, что на наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России".

"Надо отдать должное господину Эйткенхеду: он не пожертвовал своей профессиональной репутацией ради обслуживания домыслов британских властей, - сказал постпред РФ при ООН. - При этом он также заверил, что ничто подобное не могло покинуть стены его учреждения. Вопрос: а что это? То, что не могло покинуть стены лаборатории. И знает ли об этом ОЗХО [Организации по запрещению химического оружия]?"

Как бы то ни было, все это означает, что на наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о "несомненно российском происхождении вещества", на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о "высокой степени вероятности" причастности России". "Но это заявление господина Эйткенхеда лишь добавляет еще больше загадочности в рассматриваемое нами дело", - добавил он.

Также Небензя сообщил, что экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери, вероятно, должны были сразу ввести антидот, чтобы спасти их.

"Те, кто покушались на Сергея Скрипаля и его дочь, явно выбрали крайне ядовитое химическое вещество, т.е. самый рискованный и опасный способ. При этом еще и не довели дело до конца. Ведь пострадавшие живы, и Юлия, слава богу, судя по всему, стремительно идет на поправку", - напомнил дипломат.

Он обратил внимание на то, что "в этом мутном деле есть масса вопросов, и чем дальше, тем их больше". "Если это сверхмощное вещество было распылено в доме Скрипаля или на его дверной ручке, а именно к этому, судя по всему, склоняется следствие, то как могли Сергей и Юлия оставаться в нормальном состоянии еще несколько часов? При том, что сержант полиции Ник Бейли, пришедший им на помощь, сразу же потерял сознание. Как они все вообще смогли выжить после этого", - задал риторический вопрос Небензя.

"Единственное по сути объяснение - это то, что им всем был незамедлительно введен антидот. Чтобы сделать это, по единодушному мнению экспертов, образец именно такого же, а не просто похожего вещества, должен был находиться где-то под рукой", - констатировал российский дипломат.

Он напомнил, что в нескольких километрах от места покушения находится британский исследовательский центр Портон-Даун, "известный своими разработками химоружия". "К его деятельности тоже немало вопросов", - заметил Небензя.

Российская сторона не получала от Великобритании списка вопросов относительно инцидента в Солсбери, в действительности, Лондон ограничивается лишь обвинениями.

"Борис Джонсон продолжает убеждать всех, что британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответов. Все с точностью до наоборот", - сказал он.

"Никакого списка вопросов к нам, как я уже сказал, не было и нет, - подчеркнул Небензя. - Я обращаюсь к британской стороне: если они есть, перечислите, пожалуйста, эти вопросы, только не выдавайте за вопросы ультимативно выдвинутые против нас обвинения и требования "признаться в содеянном".

"А вот у нас есть масса вопросов как к Лондону, так и к ОЗХО, а также к Франции, которая вдруг, непонятно по каким положениям КЗХО [Конвенции о запрещении химического оружия], бросилась помогать подтверждать результаты британского "экспресс-расследования", - подчеркнул Небензя. - В ответ на наш вопрос французская сторона сообщила, что Великобритания подробно информировала Францию о своем расследовании. Раз Лондон отказывается предоставлять нам информацию, может быть, ею с нами поделится Париж?"

Расследование инцидента с отравлением Скрипаля в Солсбери, по сути, еще не началось, заявил Небензя.

"Британские власти легкомысленно решили, что их бездоказательные инсинуации сойдут им с рук. Поверьте мне, друзья, эта история, это расследование не только не завершилось, оно по сути еще даже не началось", - подчеркнул российский дипломат, напомнив, что 12 марта РФ направила в МИД Великобритании ноту с просьбой предоставить Москве доступ к данным расследования, в том числе к образцам химического вещества, на "которое ссылается британское следствие". Это потребовалось "для изучения специалистами в рамках совместного расследования", уточнил Небензя.

"Таким образом, мы действовали в рамках пункта 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химоружия. В ней государствам-членам предлагается урегулировать путем обмена информацией и консультаций любой возникающий вопрос", - напомнил постпред России.

На состоявшейся 4 апреля в Гааге внеочередной сессии Исполнительного совета ОЗХО Россия, Иран и Китай предложили к рассмотрению проект, в котором предлагалось запустить процесс совместного расследования для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями Великобритании в отношении РФ по делу Скрипаля, а также поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмджю предпринять шаги, необходимые для налаживания такого взаимодействия. Документ был заблокирован рядом государств, в то же время 23 страны (из 41, входящей в Исполнительный совет организации) отказались ассоциировать себя с их позицией и проголосовали за предложение РФ либо воздержались.

Москва может предположить, что за делом Скрипалей и пропагандистской войной Лондона без правил против Москвы стоят спецслужбы ряда стран.

"В качестве аргументированного доказательства вины России британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам вот это шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист. Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу, - возмутился российский дипломат. - В них опять таки нет ничего, кроме highly likely [весьма вероятно]". "Надо полагать, что этот же "неопровержимый" документ премьер-министр Великобритании Тереза Мэй демонстрировала своим коллегам по Евросоюзу, многие из которых, к чести их не все, приняли это как убедительное свидетельство вины России", - продолжал постпред РФ.

По оценке Небензи, данные слайды - "это просто позор, а полемика вокруг этих шестигранников оскорбляет разум". "Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим, - продолжал постпред РФ при ООН, продемонстрировав копии упомянутых слайдов. - А те, кого это не убеждает, разве не понимают, что являются объектом зомбирования и участвуют в коллективном психозе".

Кроме того, российский дипломат назвал слова глава МИД Великобритании Бориса Джонсона о дохлом коте "отвлекающим от других вопросов маневром". "Это ярче всего характеризует те приемы пропагандистской войны без правил, которую сейчас ведет против России Великобритания", - подчеркнул Небензя.

Говоря о целях и методах такой пропагандистской войны, постпред РФ не исключил, что за всем этим стоят спецслужбы ряда стран. "Основная цель понятна: дискредитировать или даже делегитимизировать Россию, обвинить ее в применении страшного негуманного оружия, в сокрытии арсеналов, в нарушении Конвенции о запрещении химоружия, поставить под сомнение не только ее роль, например, в урегулировании в Сирии, но и где бы то ни было", - перечислил дипломат. "Мы также с большой долей вероятности предположим, что за этой мегапровокацией стоят спецслужбы некоторых стран", - сказал Небензя.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Позднее МИД РФ также потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.