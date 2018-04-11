Небензя: Россия с тревогой наблюдает за тем, как мир движется к опасной черте

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ТАСС, 11 апреля. Эскалация геополитической ситуации беспокоит Россию, заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы молчать не можем. Мы говорим открыто, что мы с тревогой наблюдаем, что мир, к сожалению, движется к опасной черте", - сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По словам постпреда, "безусловно, Россию слышат многие, но не слышат главные партнеры", которые, по его словам, "занимаются подготовкой к неким авантюрам". "Я бы сказал, вспоминая слова из песни Владимира Высоцкого, "с гибельным восторгом", - отметил Небензя.

Соединенные Штаты намеренно вынесли на голосование в Совете Безопасности ООН изначально непроходной проект резолюции по Сирии, чтобы дискредитировать организацию и оправдать свои односторонние действия, добавил Небензя. "Резолюция, которую мы заветировали, она была изначально непроходная, и об этом прекрасно знали наши партнеры. Они знали, чем закончится ее постановка на голосовании, и мы об этом говорили", - сказал постпред.

По его словам, в проекте резолюции США пытались "воспроизвести тот самый механизм, который почил в бозе в конце прошлого года вследствие того, что он был абсолютно предвзятым, заказным".

Дипломат отметил, что США намеревались выдвинуть эту резолюцию для демонстрации неспособности Совета Безопасности решить вопрос по сирийскому урегулированию. "Они попытались внести эту резолюцию, чтобы посмотреть на наше вето, о котором они знали заранее, и сказать: Совет Безопасности ничего не может решить, тогда мы будем решать сами", - заявил Небензя.

"Нас такие методы работы не устраивают, когда так называемые независимые структуры используется для оправдания силовых акций США против суверенного государства", - заключил он.

10 апреля Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сирии. Этот документ, предложенный США, предусматривал создание нового международного механизма расследования обстоятельств возможных случаев применения химического оружия в Сирии. По словам Небензи, проект резолюции содержал "неприемлемые элементы", с его помощью США пытались возродить механизм расследования, который "покрыл себя позором", когда выносил приговор Сирии без подтверждающих данных (совместный механизм расследования ООН-ОЗХО, действовавший в 2015-2017 годах).

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска. Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях возможного удара США по Сирии, если в ходе такой операции пострадают российские граждане.