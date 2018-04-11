Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Развяжет ли Трамп Третью мировую войну из-за Сирии. Пять возможных вариантов раз...
«Классные, новые, умные»: Трамп призвал Россию приготовиться к американским раке...
Дмитрий Медведев: «В бюджете нет денег, чтобы увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей!...
Морской фронт
Главная / Политика

Небензя: Россия с тревогой наблюдает за тем, как мир движется к опасной черте

11 апреля 2018, 23:54  •  33 • Политика

ТАСС, 11 апреля. Эскалация геополитической ситуации беспокоит Россию, заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы молчать не можем. Мы говорим открыто, что мы с тревогой наблюдаем, что мир, к сожалению, движется к опасной черте", - сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По словам постпреда, "безусловно, Россию слышат многие, но не слышат главные партнеры", которые, по его словам, "занимаются подготовкой к неким авантюрам". "Я бы сказал, вспоминая слова из песни Владимира Высоцкого, "с гибельным восторгом", - отметил Небензя.

Соединенные Штаты намеренно вынесли на голосование в Совете Безопасности ООН изначально непроходной проект резолюции по Сирии, чтобы дискредитировать организацию и оправдать свои односторонние действия, добавил Небензя. "Резолюция, которую мы заветировали, она была изначально непроходная, и об этом прекрасно знали наши партнеры. Они знали, чем закончится ее постановка на голосовании, и мы об этом говорили", - сказал постпред.

По его словам, в проекте резолюции США пытались "воспроизвести тот самый механизм, который почил в бозе в конце прошлого года вследствие того, что он был абсолютно предвзятым, заказным".

Дипломат отметил, что США намеревались выдвинуть эту резолюцию для демонстрации неспособности Совета Безопасности решить вопрос по сирийскому урегулированию. "Они попытались внести эту резолюцию, чтобы посмотреть на наше вето, о котором они знали заранее, и сказать: Совет Безопасности ничего не может решить, тогда мы будем решать сами", - заявил Небензя.

"Нас такие методы работы не устраивают, когда так называемые независимые структуры используется для оправдания силовых акций США против суверенного государства", - заключил он.

10 апреля Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сирии. Этот документ, предложенный США, предусматривал создание нового международного механизма расследования обстоятельств возможных случаев применения химического оружия в Сирии. По словам Небензи, проект резолюции содержал "неприемлемые элементы", с его помощью США пытались возродить механизм расследования, который "покрыл себя позором", когда выносил приговор Сирии без подтверждающих данных (совместный механизм расследования ООН-ОЗХО, действовавший в 2015-2017 годах).

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска. Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях возможного удара США по Сирии, если в ходе такой операции пострадают российские граждане.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

33
Источник
Похожие новости
11 апреля 2018, 01:09
Россия наложила вето на резолюцию США по Сирии в Совете безопасности ООН
10 апреля 2018, 08:54
"Единая Россия" выдвинула Тулеева на должность председателя кемеровского облсовета
10 апреля 2018, 08:54
Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кузбасса

Загрузка...
11 апреля 2018, 04:24
Небензя: непринятие компромиссной резолюции по Сирии вызывает большие опасения
11 апреля 2018, 23:54
Небензя: Россия с тревогой наблюдает за тем, как мир движется к опасной черте
10 апреля 2018, 18:39
Власти Дагестана рассмотрят более 1 тыс. заявок от молодых кандидатов на руководящие посты
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 апреля 2018, 14:24
Виновата Россия, но это не точно: как Борис Джонсон и британские СМИ подставили Лондон под удар
08 апреля 2018, 00:09
Старый знакомый: британцы узнали формулу А-234 из дела об убийстве Кивелиди 23-летней давности
10 апреля 2018, 20:39
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
05 апреля 2018, 18:39
Чем Россия может ответить Украине на пиратские действия в Азовском море: На прикол у берегов Крыма встанут до 200 украинских судов
06 апреля 2018, 08:54
Ростислав Ищенко: «Будь украинские националисты умными – они бы молились на Россию»
11 апреля 2018, 12:24
Как Россия ответит на американскую военную агрессию
09 апреля 2018, 08:54
Русская "Мёртвая рука"? Её не существует!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.