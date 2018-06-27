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Небензя: Россия рассчитывает, что выборы в Афганистане будут носить инклюзивный характер

27 июня 2018, 05:54  •  59 • Политика

ООН, 27 июня. /ТАСС/. Предстоящие парламентские, а затем президентские выборы в Афганистане должны носить инклюзивный характер и способствовать консолидации общества. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по Афганистану.

Парламентские выборы в Афганистане запланированы на октябрь, президентские должны состояться в 2019 году.

По словам Небензи, Москва поддерживает проведение этих выборов в намеченные сроки. "Нельзя допустить поляризации афганского общества по этническому признаку и ущемления прав национальных меньшинств, - подчеркнул он. - Выборы должны носить инклюзивный характер, стать мощным консолидирующим фактором и еще одним шагом к обретению страной полной политической и экономической независимости, возвращению Афганистана к устойчивому развитию".

Дипломат выразил уверенность, что "решению этой задачи способствовало бы налаживание широкого регионального и международного взаимодействия", и подтвердил, что Россия готова внести свой вклад в этот процесс.

Афганистан готовится к выборам

В свою очередь постпред Афганистана при ООН Махмуд Сайкал сообщил, что на данный момент "уже 7,3 млн граждан зарегистрировались для того, чтобы участвовать в голосовании и таким образом продемонстрировать свою приверженность демократии, плюрализму и верховенству права как основам стабильного будущего". "Мы надеемся, что эти выборы будут прозрачными, авторитетными, инклюзивными, будут соответствовать всем требованиям нашего населения", - подтвердил он.

"Отрадно, что большое количество молодых талантливых представителей [страны] выступили в роли кандидатов, - продолжил постпред. - С этой целью были приняты реформы, [созданы] независимые избирательные комиссии, а также комиссии по рассмотрению жалоб избирателей". Он также обратил внимание, что афганские власти предусмотрели механизмы обеспечения безопасности выборов. "Завершение избирательного процесса - очень важный аспект для нашего единства и политической стабильности", - заключил он.

Ответственность самих афганцев

Специальный представитель генерального секретаря ООН Тадамити Ямамото, со своей стороны, отметил, что афганские партии и политики "должны понимать, что они несут значительную долю ответственности за заслуживающие доверия выборы". "Вместо того, чтобы просто критиковать процесс, они должны принимать в нем активное участие, чтобы в выборах принял участие весь Афганистан", - призвал он.

Ямамото также приветствовал широкое участие гражданского общества в наблюдении за выборами, подсчетом голосов и подведением итогов голосования. "Международное сообщество должно поддержать эти усилия", - сказал он, уточнив, что сейчас в Афганистане работают 23 международных эксперта - в избиркомах и комиссиях по рассмотрению жалоб, а также в соответствующих секретариатах. "Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Афганистану в проведении транспарентных, всеохватных и заслуживающих доверия выборов", - заверил он.

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