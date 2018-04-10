Небензя: Россия предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Россия неоднократно предостерегала США от нанесения удара по Сирии, где на законных основаниях находятся российские военные. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в беседе с журналистами по завершении открытого заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

"Как неоднократно заявляло наше Министерство обороны, по приглашению сирийского правительства там на законных основаниях находятся российские военные, - сказал он. - Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия - не дай Бог, конечно - затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии".

На вопрос о том, считает ли он, что США серьезно стремятся к дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии, российский дипломат ответил: "То, что мы слышим сейчас, свидетельствует о том, что рассматривается военный сценарий, что очень опасно, и мы пытаемся это подчеркнуть". "Как мне кажется, они пересекают опасную тонкую линию, что опасно само по себе и для мира", - добавил он.