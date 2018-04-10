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Небензя: Россия предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии
10 апреля 2018, 05:39 • 78 • Политика
ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Россия неоднократно предостерегала США от нанесения удара по Сирии, где на законных основаниях находятся российские военные. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в беседе с журналистами по завершении открытого заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.
"Как неоднократно заявляло наше Министерство обороны, по приглашению сирийского правительства там на законных основаниях находятся российские военные, - сказал он. - Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия - не дай Бог, конечно - затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии".
На вопрос о том, считает ли он, что США серьезно стремятся к дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии, российский дипломат ответил: "То, что мы слышим сейчас, свидетельствует о том, что рассматривается военный сценарий, что очень опасно, и мы пытаемся это подчеркнуть". "Как мне кажется, они пересекают опасную тонкую линию, что опасно само по себе и для мира", - добавил он.
На просьбу прокомментировать проект резолюции, предложенный США по Сирии, Василий Небензя отметил, что он "содержит целый ряд неприемлемых положений", а внесенные туда американской стороной поправки "делают его еще хуже".Провокация может плохо кончиться
Утверждения о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе - это провокация, которая может плохо кончиться, добавил Небензя.
"Наши военные в Сирии предоставили материал о том, что пробы земли говорят, что не было применения химвеществ, нет ни убитых, ни раненых, нет обращений в госпиталь по поводу химического отравления, - заявил он. - Это в очередной раз подтверждает, что это та самая провокация, о которой мы постоянно предупреждали, и которая была осуществлена в нужное время, в нужный час для того, чтобы запустить вот эту процедуру. Сейчас даже никто и не слушает о том, что не было никакой химической атаки. Запущен процесс, который, к сожалению, может закончиться очень плохо".
Как отметил постпред РФ при ООН, в проекте резолюции США по обсуждавшемуся в СБ ООН вопросу "нет ничего, чтобы соответствовало высоким стандартам Конвенции ООН по химическому оружию". Небензя в этой связи назвал американский проект "заведомо непроходным"
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