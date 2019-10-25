Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров: ситуация с осужденным за шпионаж Бергом не влияет на отношения Москвы и ...
После общения с Путиным принцесса Эсватини назвала русских мужчин "очароват...
В Сочи завершился саммит Россия - Африка
Душенов 244. Южная Африка – Русская земля!
Главная / Политика

Небензя: Россия никого не учит, как действовать в Сирии

25 октября 2019, 06:24  •  58 • Политика

ООН, 25 октября. /ТАСС/. Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности по Сирии.

На встрече немецкий постпред Кристоф Хойсген обратился с критикой в адрес России и Китая из-за наложения вето на резолюцию по ситуации в Идлибе, предложенную Германией, Бельгией и Кувейтом.

"Мы постоянно слышим от вас инструкции о том, что мы должны или не должны делать, - ответил Небензя немецкому коллеге. - Я хочу задать вам вопрос - а что вы сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других?"

"Мы никого не учим, ни с кем не соревнуемся, а просто делаем", - подчеркнул российский дипломат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
24 октября 2019, 16:09
Фактор Путина: Российская дипломатия для Анкары оказалась важнее санкций Вашингтона
25 октября 2019, 01:54
Не справедливость, а чистая политика: Отец Бутиной пока не готов праздновать освобождение дочери
24 октября 2019, 19:24
Как в "Нашей Раше", пересчитывая доллары: Потерю 5,9 млрд для Байкала объяснили одним мемом
25 октября 2019, 03:09
Антонов: Госдепартамент сообщил, что Бутина прибудет в Москву утром 26 октября
24 октября 2019, 22:39
Доездился: С депутата Госдумы, устроившего ДТП с мотоциклистом, сняли неприкосновенность
25 октября 2019, 01:54
Путин в шутку или всерьез решил поделиться зарплатой на саммите "Россия - Африка"
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2019, 01:39
«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской област...
25 октября 2019, 01:54
После общения с Путиным принцесса Эсватини назвала русских мужчин "очаровательны...
25 октября 2019, 00:28
Шарий на украинском канале. Продолжим?
25 октября 2019, 01:54
Бедность не доход: малоимущим должникам предлагают сохранить минимум
25 октября 2019, 01:39
«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 октября 2019, 07:24
"От нас - один залп, ну а Прибалтика пусть стирает носки солдатам США": Эксперт о мгновенной реакции Шойгу
19 октября 2019, 06:10
Кто получит пенсию 18 тыс.: В ПФР разъяснили, как изменятся начисления с Нового года
19 октября 2019, 09:09
«Бросает вызов существующему миропорядку»: в США назвали Россию ключевым фактором повышения расходов НАТО
24 октября 2019, 06:24
Четвёртая бригада ПЛ Черноморского флота утёрла нос британским атомоходам «Эстьют». По зубам ли анаэробки?
20 октября 2019, 16:09
Путин послал Меркель в Киев
19 октября 2019, 15:39
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять России и Китаю
18 октября 2019, 23:24
По американским лекалам: почему на Украине отказываются от советских воинских званий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.