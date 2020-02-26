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Небензя: РФ ждет ответа от США на предложение продлить ДСНВ без предварительных условий
26 февраля 2020, 23:54 • 13 • Политика
Россия ждет ответа от США на предложение продлить Договор о сокращении наступательных вооружений без предварительных условий - Небензя.
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