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Небензя: РФ ждет ответа от США на предложение продлить ДСНВ без предварительных условий

26 февраля 2020, 23:54  •  13 • Политика

Россия ждет ответа от США на предложение продлить Договор о сокращении наступательных вооружений без предварительных условий - Небензя.

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