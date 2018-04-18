Небензя: РФ предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в Восточной Гуте

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ООН, 18 апреля. /ТАСС/. Россия вместе с сирийскими властями активно работает над восстановлением предместья Дамаска Восточная Гута, однако необходимо, чтобы и другие государства предоставили помощь. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, проведенном по требованию России для обсуждения гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"В русле выполнения резолюции 2401 Совета Безопасности Россия в координации с правительством Сирии предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в Восточной Гуте, где незаконные вооруженные формирования, пользуясь внешней поддержкой, несколько лет держали в заложниках мирное население, - констатировал он. - В результате длительных и напряженных переговоров непримиримые боевики были вывезены из этого района, предотвращено кровопролитие. В настоящее время идет процесс возвращения эвакуированного населения. Вернулись уже около 60 тысяч человек".

"Ситуация в Восточной Гуте в целом стабильная. Для поддержания правопорядка, недопущения провокаций, защиты гражданского населения и оказания ему гуманитарной и медицинской помощи организована совместная работа подразделений российской военной полиции и правоохранительных органов Сирии", - сказал Небензя. Он также отметил, что в городе Дума при помощи переданной Россией строительной техники ведется расчистка завалов.

"Для восстановления Восточной Гуты требуется адресное содействие международного сообщества, в том числе по линии ООН и ее профильных структур", - добавил Небензя.

Также Небензя назвал представленный западными странами проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии несвоевременным и ненужным.

"Я с самого начал говорил, что он несвоевременный и ненужный", - сказал дипломат. "В пятницу они осуществляют агрессию против Сирии, а в субботу выходят с политической резолюцией. Вы не находите это смешным?", - задался вопросом дипломат.

Город Ракка в Сирии лежит в руинах и только недавно миссия ООН смогла ознакомиться с ситуацией в этом городе, заявил во вторник на Небензя.

"Только недавно в Ракке побывала миссия ООН и даже несмотря на то, что она продолжалась всего несколько часов, ясно, что город лежит в руинах, - отметил Василий Небензя. - Под завалами лежат горы трупов, каждый день люди подрываются на минах, не работают больницы и школы".

Ракка служила главным форпостом банд ИГ (террористическая группировка "Исламское государство" - запрещена в РФ) в Сирии. Она была освобождена 17 октября прошлого года арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции "Силы демократической Сирии". Поддержку им оказывал военный альянс во главе с США.

Как заявил 13 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, ситуация в Ракке остается крайне тяжелой: город на 70% стерт с лица земли в результате бомбардировок американской авиации, в нем функционируют только две больницы, которые переполнены.

"В последние дни у нас вызывает большое удивление лицемерное поведение США, Великобритании и Франции. Не прошло и суток после ракетных ударов, как их организаторы стали выходить со странными инициативами политического свойства, - сказал он. - При том, что все элементы этих предложений содержатся в существующей резолюционной базе, их просто нужно выполнять. Своим актом агрессии "тройка" и те, кто поддержал, либо приветствовал ее действия, солидаризиловалась с одной из сторон конфликта".

"Агрессор не имеет морального права готовить международно-правовые акты в отношении жертвы своей агрессии", - подчеркнул Небензя. Он также отметил: "До ракетных обстрелов мы наблюдали готовность сирийского правительства к проведению переговоров в Женеве, теперь эти усилия отброшены далеко назад".

По словам постпреда РФ при ООН, "трудно представить, что после всего, что произошло, сирийские власти испытывают энтузиазм говорить о политическом урегулировании в своей стране по указке западной "тройки". "Если задача состоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как "военного преступника", чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача не реализуема, - отметил Небензя. - Иллюзий тут быть не должно".

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции 14 апреля с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.

Небензя перечислил шесть шагов к урегулированию конфликта в Сирии.

"Первое: у сирийского конфликта нет военного решения, - подчеркнул он.- Политические основы урегулирования хорошо известны. Нужно совместно работать над выполнением резолюции СБ ООН 2254, которая призвана способствовать переговорам в рамках Астанинского процесса и итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Призываем США и их союзников прекратить угрозы в адрес суверенной Сирии в нарушение Устава ООН и международного права".

Кроме того, продолжал постпред РФ, "призываем прекратить попытки создать в Сирии новые реалии, подрывающие ее суверенитет и территориальную целостность".

"В третьих, призываем все государства, все оппозиционные силы прекратить агрессивную ненавистническую риторику в отношении властей Сирии, а заодно и России, а также шаги, направленные на насильственное свержение власти, - продолжал он. - В-четвертых, призываем государства, имеющие соответствующее влияние, обеспечить, наконец, окончательное и бесповоротное отмежевание вооруженных группировок от террористов и приступить к подлинному международному сотрудничеству в антитеррористической борьбе".

Постпред РФ при ООН призвал также международное сообщество "незамедлительно включиться в оказание гуманитарного содействия Сирии". "В-шестых, мы призываем оппозиционные структуры отказаться от провоцирования внешней агрессии с помощью провокаций с применением химического оружия", - отметил он в заключение.

Страны Запада ракетным ударом по Сирии нанесли ущерб перспективам политического урегулирования сирийского конфликта.

"Вы должны восполнить ущерб, который сами же нанесли перспективам политурегулирования, - заявил российский дипломат. - При этом в западных столицах поощряют воинственные призывы радикальной оппозиции, которая обставляет участие в Женевских консультациях предварительным условием уход Асада. А теперь еще, вдохновившись ударами 14 апреля, требует от коалиции начать с Дамаском войну, прямо отвергая тем самым принцип резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

"Надо, чтобы эр-риядские оппозиционеры отказались от своей деструктивной позиции и встали на путь выполнения резолюции Совета Безопасности, от которой они уже далеко отдрейфовали,- заметил он. - А их патроны тоже должны прекратить воинственную риторику в адрес законно избранного президента Сирии, раз уж сами твердят о необходимости отказа от предусловий".

"Идея создания механизма определения ответственности за применение химического оружия просто потеряла смысл, когда Вашингтон и его союзники уже назначили виновных и по сути выступили в роли самозваных палачей, - отметил российский дипломат. - Создается видимость, как будто теперь Россия должна сменить позицию под стимулирующим воздействием авиаударов западной тройки и обещанной нам Вашингтоном новой порции санкций. Пора бы уже убедиться, что такая логика действий в отношении России никогда не работала и не сработает в будущем".

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