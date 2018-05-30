Небензя: РФ не может принять "беспочвенных выводов" о крушении Boeing на Украине

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ООН, 30 мая. /ТАСС/. Россия не может принять "беспочвенных выводов" Совместной следственной группы (ССГ) о причастности РФ к авиакатастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на первом в этом году заседании Совета Безопасности по ситуации на Украине.

"Мы подтверждаем нашу готовность оказывать всевозможное содействие по-настоящему транспарентному и независимому расследованию и не можем принять беспочвенных выводов ССГ. Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия", - сказал дипломат.

Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России. В России обвинения ССГ отвергли.

Во вторник на заседании Совета Безопасности глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что Россия должна признать свою ответственность за случившееся и полноценно сотрудничать в расследовании инцидента. Комментируя эти высказывания, Василий Небензя отметил, что не хочет "обижать голландского министра". "Но хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли. С Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволено", - подчеркнул дипломат.

По его словам, отношение российской стороны к авиакатастрофе "нисколько не изменилось". "Мы возмущены этим ужасным происшествием и глубоко скорбим о жертвах и сочувствуем их родным и близким. Мы настаиваем на проведении заслуживающего доверия расследования, истинные виновные должны быть определены на основе достоверных доказательств и привлечены к ответственности", - сказал постпред РФ.