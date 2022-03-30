Небензя раскрыл подлый план Киева по доставке оружия: "Не можем исключать"

Постпред России при ООН Василий Небензя раскрыл подлый план Киева по доставке оружия украинским боевикам. Он отметил, что такое предположение нельзя исключать.

По словам дипломата, из публикаций в интернете стало отчётливо видно, что в распоряжении украинских боевиков оказались автомобили компании по доставке DHL, которые те используют для перевозки вооружения.

Небензя отметил, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из соседних государств может попадать оружие, которое "Запад столь щедро наобещал Киеву". По словам дипломата, такой версии исключать нельзя.

Дипломат также напомнил о случаях изъятия украинскими боевиками автомобилей с символикой ООН.

"Хорошо, что секретариат (ООН) наконец признал имевшее место соответствующее правонарушение в Харькове и Мариуполе", - сказал он.

Ранее один из украинских боевиков рассказал о том, что руководитель компании DHL отдал шесть автомобилей компании для нужд ВСУ и нацбатов.