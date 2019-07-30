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Небензя публично поймал на вранье заместителя генсека ООН и провел с ним работу

30 июля 2019, 22:54  •  60 • Политика
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии. Более того, он публично поймал на вранье заместителя генсека ООН и провел с ним работу.
Постпред России при ООН Владимир Небензя в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН говорил о гуманитарной ситуации в Сирии. Он напомнил, что ООН публикует непроверенную информацию об ударах по Идлибу, в то же время информация о жертвах террористических действий замалчивается. Таким образом, Небензя отреагировал на выступление заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, который, ссылаясь на спутниковые данные, заявил, что "более 90 дней бомбардировок и ракетных обстрелов правительством Сирии и Российской Федерации привели к бойне в так называемой зоне деэскалации в Идлибе".
Небензе пришлось объяснять оппоненту, что информацию следует брать из не политизированных источников. И в любом случае сведения необходимо перепроверять, добавил Небензя.
"Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям, это - ложь", - сказал постпред.
Как минимум, Небензя напомнил, что Лоукоку предлагалось получать информацию от российского центра примирения враждующих сторон, который в круглосуточном режиме работает в Сирии. Однако коллега не стал пользоваться такой возможностью. Хотя Небензя советует ему согласиться на предложение, а не "сыпать в Совете Безопасности фактами, которые никем не доказаны и базируются на сомнительных источниках".
Наконец, Небензя отметил, прямо сейчас джихадисты наращивают террористический потенциал в Идлибе. И российская сторона "помнит насмешку" всех тех стран, которые привычно обвиняют Москву в происходящем в Сирии.
"Цель всех этих призывов немедленно прекратить [огонь] - нам абсолютно очевидна: сохранить террористическое присутствие в Идлибе на будущее", - добавил Небензя.

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Небензя публично поймал на вранье заместителя генсека ООН и провел с ним работу
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