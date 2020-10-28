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Небензя процитировал Булгакова на заседании Совбеза ООН

28 октября 2020, 01:35  •  76 • Политика
Постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя посоветовал своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену не читать газету The New York Times перед заседаниями СБ ООН в Сирии, процитировав произведение русского писателя Михаила Булгакова «Собачье сердце».
«Действие повести происходит вскоре после революции, при большевистской власти. В одной из сцен профессор Преображенский (человек старой закалки и старого режима), сидя за обеденным столом вместе со своим ассистентом, говорит ему: «Если вы заботитесь о своем пищеварении, <…> боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет». Так вот, Кристоф, боже Вас сохрани, не читайте The New York Times до заседаний Совета Безопасности по Сирии», — приводятся его слова на сайте российского представительства.
При этом Небензя отметил, что издание неоднократно публиковало недостоверные материалы со сведениями о России.
На заседании во вторник, 27 сентября, ряд западных стран обвинили Россию в ударе по Идлибу. По словам Хойсгена, о жертвах атаки среди гражданского населения накануне сообщила американская газета. Если данная информация подтвердится, то это будет нарушением международного гуманитарного права, подчеркнул он.
6 октября Небензя назвал «позором» блокировку выступления экс-главы ОЗХО в СБ ООН. По его словам, западные страны хотят заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную ими картину «злодеяний сирийского режима», а также непогрешимости ОЗХО.

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