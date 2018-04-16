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Небензя прокомментировал предложение Порошенко лишить Россию права вето в ООН

16 апреля 2018, 19:24  •  277 • Украина
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал призыв украинского президента Петра Порошенко лишить Россию права вето в организации.
 
Reuters
 

«Реформы нужны, но к этим реформам заявление украинского президента не имеет абсолютно никакого отношения. Мы же понимаем, что это не забота об организации. И вообще, я бы ответил очень кратко на этот вопрос: надежды юношей питают», — сказал Небензя в интервью kp.ru.

Ранее сообщалось, что Порошенко призвал лишить Россию права вето в ООН.

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