Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин назначил нового посла России в Албании
В правительстве Крыма поддержали идею о двойном названии республики
Путин помиловал трех человек
Небензя призвал не спешить с выводами о виновниках атаки на саудовские объекты
Главная / Политика

Небензя продемонстрировал в ООН фото, подтверждающие сохранность больниц в Идлибе

16 сентября 2019, 22:39  •  103 • Политика

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская авиация не наносила никакого ущерба гуманитарным объектам в сирийской провинции Идлиб.

В понедельник на пресс-конференции он отверг обвинения, высказанные представителями ООН и рядом стран, в том, что авиация РФ и Сирии якобы наносит удары по больницам в Идлибе. Как подчеркнул Небензя, "у ООН нет собственных наблюдателей в Сирии", поэтому зачастую она опирается на недостоверную информацию.

В подтверждение своих слов постпред продемонстрировал фотографии гуманитарных объектов, находящихся в зоне деэскалации в Идлибе и якобы подвергшихся авиаударам. "На этих фотографиях вы можете видеть здания, которые, по сообщениям, были атакованы, до предположительной атаки и после, - обратил внимание дипломат. - Но никаких следов бомбежек на фото нет".

В то же время Небензя предупредил, что террористы могут укрываться в объектах, которые они сами попросили включить в список деконфликтинга. "Представьте, что происходит воздушная атака, и у террористов есть выбор: укрыться в любом пустом здании или же в том, который вы сами включили в список деконфликтинга, - пояснил он. - Считаете ли вы, что "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация - прим. ТАСС) будет выполнять гуманитарные нормы? Я в этом сомневаюсь".

В конце июля генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе, 30 сентября этот орган приступил к работе. Запрос на проведение расследования направили 10 стран Совета Безопасности ООН (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). В МИД РФ назвали данное решение провокационным и поставили под сомнение наличие у генсека полномочий о принятии таких решений без санкции всего Совбеза. В то же время постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москва предоставит ООН всю необходимую информацию по инцидентам в Идлибе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
16 сентября 2019, 21:24
В правительстве Крыма поддержали идею о двойном названии республики
16 сентября 2019, 22:39
Небензя продемонстрировал в ООН фото, подтверждающие сохранность больниц в Идлибе
16 сентября 2019, 19:24
Небензя призвал не спешить с выводами о виновниках атаки на саудовские объекты
16 сентября 2019, 09:39
Песков не исключил, что атаки на Saudi Aramco могут обсудить на встречах Путина в Анкаре
16 сентября 2019, 18:09
Мешает "рудимент": Эксперт предложил переписать Трудовой кодекс России ради четырехдневки
16 сентября 2019, 21:24
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2019, 01:54
"Достал паспорт - а он русский или венгерский": Жириновский описал "до...
16 сентября 2019, 11:39
Лимитрофы, кормившиеся с транзита, могут вешаться (Ростислав Ищенко)
16 сентября 2019, 08:24
Записки Колорадского Таракана. Весь мир театр, и только Украина – цирк!
16 сентября 2019, 01:54
Свастики и "послание" Зеленскому: Украинские вандалы "отомстили" ...
16 сентября 2019, 11:24
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2019, 11:28
"В Незалежной готовится что-то нехорошее!": украинский политолог ОШАРАШИЛ СТУДИЮ!
11 сентября 2019, 01:39
Зеленский работает на Путина: МН17 привёл диванных экспертов на Западе к неожиданным выводам
15 сентября 2019, 22:39
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
13 сентября 2019, 08:39
Увеличенная ёмкость магазина и высокая точность: что известно о новом российском пистолете «Удав»
16 сентября 2019, 01:54
Свастики и "послание" Зеленскому: Украинские вандалы "отомстили" президенту за землю
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве по транзитному контакту
13 сентября 2019, 05:39
Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.