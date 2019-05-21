Небензя призвал СБ ООН дать оценку введению на Украине языковой инквизиции

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Власти Украины, приняв закон о государственном языке, вводят в стране языковую инквизицию. Об этом заявил в понедельник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по российской инициативе экстренном заседании Совета Безопасности.

"На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция, - сказал он. - В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы".

"Считаем необходимым, чтобы СБ дал оценку этому документу, который прямо нарушает дух и букву минских договоренностей, - сказал он. - Речь идет о нарушении решений Совета Безопасности".

Россия вновь поднимет в СБ ООН тему принятого на Украине закона о государственном языке, когда он вступит в силу, заявил Небензя. В понедельник предложенная Россией повестка встречи была заблокирована США, Францией, Великобританией, Польшей, Бельгией и Германией. При голосовании они сослались на то, что проведение такой встречи несвоевременно и мешает демократическим процессам на Украине. В поддержку России выступили Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея. Еще четыре страны воздержались.

"Обязательно", - сказал Небензя, отвечая на вопрос, будет ли эта тема подниматься вновь. "Скорее всего, когда этот закон вступит в силу, это будет самое подходящее время, чтобы его обсудить", - пояснил постпред.

Сами итоги голосования он назвал "парадом двойных и даже тройных стандартов". "Мы помним, что буквально две недели назад мы обсуждали вопрос паспортизации Донбасса, который имеет к минским соглашениям весьма отдаленное отношение, - констатировал постпред. - В то же время вопрос языка был одной из первопричин того, что случилось в Донбассе".