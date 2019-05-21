|
Небензя призвал СБ ООН дать оценку введению на Украине языковой инквизиции
21 мая 2019, 04:24 • 55 • Политика
ООН, 20 мая. /ТАСС/. Власти Украины, приняв закон о государственном языке, вводят в стране языковую инквизицию. Об этом заявил в понедельник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по российской инициативе экстренном заседании Совета Безопасности.
"На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция, - сказал он. - В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы".
"Считаем необходимым, чтобы СБ дал оценку этому документу, который прямо нарушает дух и букву минских договоренностей, - сказал он. - Речь идет о нарушении решений Совета Безопасности".
Россия вновь поднимет в СБ ООН тему принятого на Украине закона о государственном языке, когда он вступит в силу, заявил Небензя. В понедельник предложенная Россией повестка встречи была заблокирована США, Францией, Великобританией, Польшей, Бельгией и Германией. При голосовании они сослались на то, что проведение такой встречи несвоевременно и мешает демократическим процессам на Украине. В поддержку России выступили Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея. Еще четыре страны воздержались.
"Обязательно", - сказал Небензя, отвечая на вопрос, будет ли эта тема подниматься вновь. "Скорее всего, когда этот закон вступит в силу, это будет самое подходящее время, чтобы его обсудить", - пояснил постпред.
Сами итоги голосования он назвал "парадом двойных и даже тройных стандартов". "Мы помним, что буквально две недели назад мы обсуждали вопрос паспортизации Донбасса, который имеет к минским соглашениям весьма отдаленное отношение, - констатировал постпред. - В то же время вопрос языка был одной из первопричин того, что случилось в Донбассе".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 мая 2019, 08:09
|
18 мая 2019, 01:54
|
18 мая 2019, 19:54
|
18 мая 2019, 06:54
|
16 мая 2019, 06:09
|
15 мая 2019, 04:09
|
14 мая 2019, 05:09