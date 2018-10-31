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Небензя пристыдил коллег по Совбезу ООН за попустительство на Украине словами Пушкина

31 октября 2018, 09:54  •  199 • Политика
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН процитировал поэта Александра Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад», обвинив Запад в попустительстве украинского национализма.
На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя вновь обрушился на коллег словами классиков. На этот раз дипломат стыдил Запад за то, что с их молчаливого попустительства на Украине теперь разгул нацизма, словами поэта Александра Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад».
Он напомнил, что у Запада марши националистов в центре Киева не вызывали такой острой реакции, как выборы в Донбассе. Хотя именно в столице Украины сейчас абсолютно свободно ходят «с факельными шествиями и нацистскими лозунгами», а в Донбассе со своим же народом воюют нацистские батальоны добровольцев.
И все это с молчаливого согласия.
«Вы предпочитаете этого не замечать. Вы выпустили джинна из бутылки, а теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать», - укорил западных коллег по Совбезу ООН Небензя. И процитировал им слова Александра Сергеевича: «У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад"».
В потоке обвинений российский дипломат заявил, что Запад «выписал украинской власти индульгенцию, закрывает глаза на все, что там происходит».
В Совбезе ООН подняли вопрос о выборах в Донбассе, назначенных на 11 ноября. Сразу несколько стран-участниц организации призвали Москву повлиять на ДНР и ЛНР, чтобы отменить назначенные выборы. При этом путем голосования многие представители Запада в СБ ООН отказались даже слушать представителя Центризбиркома от Донбасса.
Согласно представителям Франции и Великобритании, данные выборы не будут действительны, так как противоречат равно и действующему украинскому законодательству, и Минским соглашениям. Аналогичные позиции высказывают также такие непостоянные члены СБ ООН, как Польша, Швеция и Нидерланды, а также примкнувшие к ним Италия, Бельгия и Германия.
От лица всех названных выше государств выступила британский постпред в ООН Карен Пирс. Она призвала международное сообщество объединиться в своем противодействии этим «незаконным выборам», а Россию приложить усилия для их отмены.
«Мы по-прежнему убеждены в том, что мирное урегулирование конфликта возможно. Только прогресс на дипломатическом фронте приведет нас к тому, что законные и заслуживающие доверия выборы могут быть проведены на востоке Украины в соответствии с соглашениями в Минске», - резюмировала Пирс.

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