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Небензя предупредил об угрозе голода. Спасти может одно решение: "Ясно и неискушённому"
30 марта 2022, 08:15 • 134 • Политика
Постпред России при ООН Василий Небензя доходчиво объяснил, почему в мире всё сильнее опасаются масштабного продовольственного кризиса. Во всём виноваты санкции Запада против России.
"Даже неискушённому наблюдателю ясно, что снять напряжение и стабилизировать международные продовольственные рынки может только отказ от незаконных ограничительных мер", - заявил постпред.
Он отметил, что в России полно продовольствия, но поставлять его на внешние рынки сложно из-за введённых Западом санкций. Между тем Запад старается не обращать на это внимания, видимо, планирует кризис "пересидеть".
"Пока из России на Украину идут конвои с тоннами продовольствия, с Запада текут вооружение и снаряды", – заявил Небензя.
Между тем продовольственный кризис разразится не только в странах третьего мира, но и сытой Европе и США. Наблюдатели уже отмечают резкое сокращение перечня доступных продуктов.
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