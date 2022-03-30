Небензя предупредил об угрозе голода. Спасти может одно решение: "Ясно и неискушённому"

Постпред России при ООН Василий Небензя доходчиво объяснил, почему в мире всё сильнее опасаются масштабного продовольственного кризиса. Во всём виноваты санкции Запада против России.

"Даже неискушённому наблюдателю ясно, что снять напряжение и стабилизировать международные продовольственные рынки может только отказ от незаконных ограничительных мер", - заявил постпред.

Он отметил, что в России полно продовольствия, но поставлять его на внешние рынки сложно из-за введённых Западом санкций. Между тем Запад старается не обращать на это внимания, видимо, планирует кризис "пересидеть".

"Пока из России на Украину идут конвои с тоннами продовольствия, с Запада текут вооружение и снаряды", – заявил Небензя.

Между тем продовольственный кризис разразится не только в странах третьего мира, но и сытой Европе и США. Наблюдатели уже отмечают резкое сокращение перечня доступных продуктов.