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Небензя предупредил о подготовке новой провокации с химоружием в Сирии
30 января 2020, 01:54 • 76 • Политика
ООН, 30 января. /ТАСС/. Террористы вынашивают новые планы постановок, якобы подтверждающих применение химического оружия на сирийской территории. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по Сирии.
"Хотели бы также обратить внимание на ноты постпредства САР при ООН, а также сообщения в СМИ относительно вынашиваемых террористами планов по организации в Сирии очередных провокаций и постановок применения химического оружия, - сказал он. - Считаем эти сигналы очень тревожными".
"Как такие постановки используются в военных и политических целях, мы хорошо знаем", - добавил дипломат.
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