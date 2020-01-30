Небензя предупредил о подготовке новой провокации с химоружием в Сирии

ООН, 30 января. /ТАСС/. Террористы вынашивают новые планы постановок, якобы подтверждающих применение химического оружия на сирийской территории. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по Сирии.

"Хотели бы также обратить внимание на ноты постпредства САР при ООН, а также сообщения в СМИ относительно вынашиваемых террористами планов по организации в Сирии очередных провокаций и постановок применения химического оружия, - сказал он. - Считаем эти сигналы очень тревожными".

"Как такие постановки используются в военных и политических целях, мы хорошо знаем", - добавил дипломат.