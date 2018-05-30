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Небензя предположил, что Киев обвинит Москву в убийстве журналиста Бабченко

30 мая 2018, 01:39  •  17 • Политика

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Киев может обвинить в убийстве журналиста Аркадия Бабченко Россию, считает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Выступая во вторник на заседании Совета Безопасности, он отметил, что независимых и оппозиционных журналистов на Украине называют "агентами Кремля" и убивают, а преступления в отношении работников СМИ не расследуются.

"В Киеве был убит российский гражданин, журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это уже происходило не раз до этого", - сказал дипломат.

По его словам, журналисты бегут с Украины "от преследований, а если нет, их арестовывают, как Кирилла Вышинского, украинского гражданина, главу "РИА Новости Украина".

Журналист Аркадий Бабченко был застрелен во вторник вечером на пороге своей квартиры, по дороге в больницу он скончался. Начальник управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что профессиональная деятельность журналиста рассматривается как главная версия его убийства.

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