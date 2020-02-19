Небензя предостерег от попыток саботажа минских соглашений со стороны украинских политиков

ООН, 19 февраля. /ТАСС/. Москва выступает против попыток ряда украинских чиновников саботировать минские соглашения, которые остаются единственной надеждой украинцев на мир. Об этом заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Встреча проходит по инициативе России в связи с пятой годовщиной с момента подписания документа.

"Мы предложили сегодняшнюю встречу как раз потому, что для миллионов жителей востока Украины, о которых Киев и его партнеры в этом зале предпочитают не вспоминать, минские соглашения - не трюк и не параллельная реальность, а единственная реальная надежда на мир, - подчеркнул он. - Только после их полной реализации Украина имеет шанс вернуть утраченное доверие жителей Донбасса, которых украинская власть в одночасье сделала жителями второго сорта, "сепаратистами" и чужаками в своей собственной стране".

Небензя указал, что "многие влиятельные украинские чиновники настроены на волну саботажа "Минска" и открыто противоречат декларировавшейся президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже "политической воле" к урегулированию".

"Также не могут не тревожить попытки сознательно или неосознанно подменить минскую формулу основ урегулирования другими форматами, например "нормандским", который, напомним, создавался как раз для поддержки реализации минских соглашений, - добавил российский дипломат.