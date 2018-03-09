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Небензя посоветовал членам СБ ООН "плясать от печки" в поиске причин кризиса на Украине

09 марта 2018, 06:24  •  436 • Украина

ООН, 9 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в четверг отверг обвинения западных стран в том, что Россия осуществляет агрессию в отношении Украины. Выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, он предложил коллегам по Совету Безопасности вспомнить, с чего начался этот кризис.

"Чтобы понять причины углубляющегося в этой стране кризиса, нужно плясать от печки, вспомнить, с чего начинались проблемы на Украине. Наши оценки генезиса и современного состояния внутри, я подчеркиваю, внутриукраинского кризиса, мягко говоря, не совпадают", - заявил дипломат.

Он напомнил, что в 2014 году "при прямой вовлеченности Запада на Украине произошел государственный переворот". "К власти пришли те, кто решил выдавить из Украины все русское и родной для миллионов граждан этой страны русский язык и навязать им такую парадигму развития, согласия на которую у них не спрашивали и которую они не могли принять", - отметил постпред РФ. Он подчеркнул, что в Крыму и на востоке Украины "с такой властью согласиться категорически не захотели". "Крымчане свободно выбрали воссоединение с Россией, на Донбасс обрушились пули и снаряды", - констатировал дипломат.

Как заявил Небензя, последние четыре года "Киев не только воевал со своими же гражданами, но и последовательно культивировал в обществе ненависть к России", а также потакал разгулу неонацизма и ксенофобии при полном попустительстве западных стран. "Без осознания Киевом порочности такой политики на Украине вряд ли что-то изменится к лучшему", - предупредил постпред РФ.

По его мнению, ключ к решению проблем в стране лежит в руках самих украинцев, но Киев предпочитает "сваливать все свои проблемы, нежелание вести диалог со своими гражданами на пресловутую "российскую агрессию", доказательства которой так никто и не сумел предъявить". "Западные же кураторы не горят желанием настроить Киев на конструктивный лад", - заключил дипломат.

Острая дискуссия по украинской проблематике состоялась в среду в СБ ООН в рамках заседания, посвященного деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Во встрече принял участие глава МИД Италии и действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано, который заявил, что "кризис на Украине и вокруг нее испытывает на прочность основополагающие ценности", которые проповедуют страны континента. Дипломаты западных стран, включая Великобританию, США, Францию и Польшу, на заседании выступили с критикой в адрес России. При этом американская делегация возложила на Россию ответственность за гибель более 10 тыс. человек в ходе вооруженного противостояния.

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