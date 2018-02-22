Небензя: Под Дамаском находятся еще тысячи непримиримых боевиков

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Представитель России в ООН рассказал в Совбезе о ситуации в Восточной Гуте.

В пригороде Дамаска продолжают находиться несколько тысяч непримиримых антиправительственных боевиков, которые имеют связи с террористами из "Джабхат ан-Нусры"*. Такое заявление сделал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Речь идет о районе Восточная Гута, где множество мирных жителей продолжают оставаться заложниками боевиков. Район расположен в предместьях сирийской столицы. Именно из него совершаются минометные обстрелы различных кварталов Дамаска.

"В Восточной Гуте продолжают оставаться несколько тысяч непримиримых боевиков, в том числе связанных с террористическими организациями", - заявил российский представитель в Совете Безопасности ООН.

Он напомнил остальным участникам Совбеза ООН, что множество мирных граждан Сирии остаются в Восточной Гуте под гнетом боевиков, которые связаны с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра". Террористы данной организации известны тем, что часто меняют свое название, чтобы избегать атак со стороны Международной коалиции под руководством США.

* Запрещенная в России террористическая организация.