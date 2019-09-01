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Небензя озвучит программу председательства России в Совете Безопасности ООН
01 сентября 2019, 14:09 • 45 • Политика
С 1 сентября Россия становится председателем в Совете Безопасности ООН, одновременно с открытием 74-й сессии Генеральной ассамблеи, а также неделей высокого уровня. Программу председательства озвучит российский постпред Василий Небензя.
В этот период будет проведено множество мероприятий по линии Совета Безопасности ООН. Как сообщил ТАСС официальный представитель постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский, Россия будет выполнять функции председателя в течение месяца.
После того как программу председательства России примут официальные члены Совбеза, её представит на брифинге 3 сентября постпред РФ Василий Небензя. На сессии Генассамблеи ООН делегацию России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, пояснили в постпредстве.
Перед Россией председателем Совета Безопасности ООН была Польша. Ротация на посту председателя СБ ООН ведётся согласно алфавитному списку участвующих в организации государств.
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