Небензя озвучит программу председательства России в Совете Безопасности ООН

В этот период будет проведено множество мероприятий по линии Совета Безопасности ООН. Как сообщил ТАСС официальный представитель постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский, Россия будет выполнять функции председателя в течение месяца.

После того как программу председательства России примут официальные члены Совбеза, её представит на брифинге 3 сентября постпред РФ Василий Небензя. На сессии Генассамблеи ООН делегацию России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, пояснили в постпредстве.

Перед Россией председателем Совета Безопасности ООН была Польша. Ротация на посту председателя СБ ООН ведётся согласно алфавитному списку участвующих в организации государств.