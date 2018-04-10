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Небензя: ОЗХО должна провести расследование инцидента в Думе с выездом на место

10 апреля 2018, 05:39  •  52 • Политика

ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведет расследование инцидента в сирийской Думе "как следует, с выездом на место". Об этом заявил в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС после заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в Сирии, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы сейчас предложили сами, и сирийцы сказали, что они готовы принять миссию ОЗХО как можно скорее, - отметил он. - Гендиректор ОЗХО говорит, что они готовы принять участие в расследовании этого инцидента, но мы хотим, чтобы они провели расследование так, как это полагается проводить - с выездом на место предполагаемого инцидента, а не заочно, как они это делают в последнее время".

Василий Небензя напомнил, что российские военные в Сирии уже взяли пробы в тех местах, где якобы произошла атака с применением химического оружия. "Не знаю, какой будет механизм передачи [этих материалов] в ОЗХО", - добавил он.

Выступая на заседании СБ ООН, он предложил, чтобы специалисты Организации по запрещению химического оружия "немедлено, завтра же вылетели в Дамаск, и там сирийскими властями и российскими военными им будут обеспечены условия для выезда на место предполагаемого инцидента и ознакомления с ситуацией".

"Это, кстати, то, к чему нас призывал президент Трамп и другие западные лидеры", - отметил Небензя.

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