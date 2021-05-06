Небензя одним фактом объяснил нежелание Запада слышать правду о неонацизме на Украине

Постпред России в ООН Василий Небензя объяснил реакцию Запада на рассказы жителей востока Украины о том, что на самом деле произошло в стране после Евромайдана. Дипломат посетовал, что европейские страны снова не желают слышать "неудобную информацию".

На неформальном заседании СБ ООН на тему преступлений националистов на Украине выступили участники событий 2014 года. О том, что происходило тогда, рассказали бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи, экс-депутат облсовета и кандидат в мэры города Алексей Албу, а также кандидат в депутаты Верховной рады в 2012 году Сергей Киричук.

Кроме того, набралась мужества и выступила жительница Горловки Анна Тув, пережившая потерю мужа и маленькой дочери при обстреле ВСУ. По её словам, преступления неонацистов продолжаются и сегодня, но Киев не собирается расследовать такие дела.

Западные государства были представлены не на уровне постпредов. Более того, никто из них не проявил интереса к рассказам очевидцев. Вместо этого западные страны обвинили Москву в намерении "продвинуть ложный сюжет об Украине".

"Люди, которых вы видели сегодня, настоящие. Все они стали жертвами постмайданной Украины и решили сегодня поделиться с вами своим опытом", - заявил в ответ российский постпред в ООН Василий Небензя и посетовал на то, что Запад снова не желает слышать "неудобную информацию".