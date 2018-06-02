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Небензя обвинил США в стремлении переписать основы ближневосточного урегулирования

02 июня 2018, 04:24  •  33 • Политика

ООН, 2 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты предприняли очередную попытку пересмотреть международно-правовую базу урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности после того, как был отклонен американский проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля из сектора Газа.

По словам Небензи, российская сторона была готова согласиться "с некоторыми положениями" предложенного США проекта резолюции. "Мы безусловно признаем право Израиля на безопасность. Наше голосование связано с тем, что в документе США была предпринята очередная попытка подвергнуть ревизии международно-правовую базу ближневосточного урегулирования. К тому же в нем прописываются элементы, которые не соответствуют позиции России", - пояснил дипломат.

Он отметил, что США "неоднократно призывали членов Совета Безопасности к соблюдению баланса в рассмотрении кризисных ситуаций на Ближнем Востоке, однако в своем проекте они этот баланс сами и нарушили".

Как сообщил Небензя, у Москвы вызывает обеспокоенность, что американская сторона отказалась включить в свой проект призывы к созданию условий для возобновления переговоров "с целью выхода на прочное урегулирования на основе двух государств - Израиля и Палестины, которые существовали бы в условиях безопасности и международно-признанных границах". "Были даже удалены ссылки на арабскую мирную инициативу и квартет международных посредников, который остается уникальным и одобренным Советом Безопасности посредническим механизмом", - констатировал Небензя. Он призвал международное сообщество "приступить к практической работе по запуску прямых палестино-израильских переговоров".

Совет Безопасности ООН в пятницу провел голосование по двум проектам резолюции, касающимся палестино-израильского урегулирования. Подготовленный Кувейтом текст о предоставлении международной защиты палестинцам был заблокирован США, а американский документ, осуждающий обстрелы Израиля и сосредоточенный на деятельности палестинского движения ХАМАС, не нашел поддержки среди членов СБ. Россия, Боливия и Кувейт проголосовали против документа, еще 11 стран, включая Великобританию, Китай и Францию, воздержались.

По итогам голосования постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур возмутился позицией США, которые, по его словам, используют вето "для того, чтобы оградить Израиль" и помешать усилиям по защите палестинцев. В свою очередь израильский постпред Данни Данон обвинил ООН в предвзятости по отношению к еврейскому государству. По его словам, члены СБ игнорируют угрозу со стороны ХАМАС, которые своими действиями подвергают опасности жителей сектора Газа.

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