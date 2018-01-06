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Небензя обвинил США в подрыве авторитета СБ ООН в ответ на созыв заседания по Ирану

06 января 2018, 02:09  •  151 • Политика

ООН, 6 января. /ТАСС/. США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН и подрывают его авторитет как главного органа, отвечающего за поддержание международного мира. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на созванном по запросу США заседании Совбеза по теме протестов в Иране. По его словам, следуя американской логике, встречи СБ ООН следует созывать и в связи с акциями протеста в США и других западных странах.

"Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как Соединенные Штаты злоупотребляют площадкой Совета Безопасности, - сказал он. - Зачем США, постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН, подрывают авторитет СБ ООН как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Ведь для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности".

Постпред РФ отметил, что, проводя подобные заседания, США "распыляют энергию Совета". "Вместо того, чтобы направить ее на разрешение острых кризисных ситуаций в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на африканском континенте, вы предлагаете заняться вмешательством во внутренние дела государств. А мы не хотим быть причастными к дестабилизации в Иране или где бы то ни было", - подчеркнул он, призвав коллег по СБ ООН вместо этого "предметно обсудить ситуацию в сфере ближневосточного урегулирования, включая палестинский вопрос".

"Если следовать вашей логике, то надо было инициировать заседание СБ после известных событий в Фергюсоне (штат Миссури) или когда на Манхэттене силовыми методами разгоняли движение Occupy Wall Street, - добавил Небензя, обращаясь к постпреду США Никки Хейли. - Или, может быть, давайте предложим провести заседание СБ, когда в какой-нибудь западной стране прокатится волна демонстраций?"

Ситуация стабилизировалась благодаря США

По его словам, Россия неоднократно обращала внимание на "использование надуманных предлогов" для включения в повестку дня Совбеза "сугубо внутриполитических сюжетов". "Зачем США прибегли к этому шагу сегодня, когда внутриполитическая ситуация в Иране нормализовалась?" - задался вопросом дипломат. Он отметил, что за стабилизацию обстановки в Иране "стоило бы поблагодарить Вашингтон", поскольку "во многом в результате его энергичных, поощрительных и побудительных" обращений к народу Исламской Республики "произошла консолидация иранского общества на почве антиамериканских настроений".

"Такое впечатление, что необъяснимо иррациональная аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих в ней событий и желаемое выдается за действительное", - добавил Небензя. Он выразил уверенность в том, что истинная причина созыва заседания по Ирану кроется в "завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы".

Антиправительственные выступления начались в Иране 28 декабря. Их участники выражали недовольство по поводу роста цен и банкротства предприятий. В результате уличных столкновений погибли 45 человек, в том числе полицейские и дружинники. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, которые в ближайшее время предстанут перед судом.

Как заявил на заседании СБ ООН Небензя, Россия сожалеет о потере человеческих жизней "в результате не таких уж и мирных демонстраций", однако призывает позволить Ирану "самому разобраться со своими проблемами".

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