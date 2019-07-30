Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

ООН, 30 июля. /ТАСС/. ООН публикует непроверенную информацию об ударах в Идлибе, при этом замалчивая информацию о жертвах террористических действий. Об этом заявил во вторник постпред России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

Выступая с докладом Совету Безопасности, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок со ссылкой на спутниковые данные утверждал, что "более 90 дней бомбардировок и ракетных обстрелов правительством Сирии и Российской Федерацией привели к бойне в так называемой зоне деэскалации в Идлибе". "Если сопоставить спутниковые фотографии в городе Кафр-Набуда на юге Идлиба в апреле и в конце июня, вы видите по уровню разрушений в результате бомбежек, что там проводится политика "выжженной земли", - отметил он.

В ответ Небензя призвал "секретариат ООН и специализированные агентства организации не спешить опубликовывать непроверенную информацию". "Данные нужно дать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять, - подчеркнул он. - Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям, это - ложь".

"В Сирии 24 часа в сутки, семь дней в неделю функционирует центр по примирению враждующих сторон, с которым мы предлагали неоднократно, в том числе Марку Лоукоку, связываться и через них проверять информацию о якобы атакованных нами деконфликтованных объектах. Это тоже ложь", - указал российский постпред. "Это надо делать вместо того, чтобы сыпать в Совете Безопасности фактами, которые никем не доказаны и базируются на сомнительных источниках", - заявил он.

Небензя также обратил внимание на "наращивание джихадистами военного потенциала, увеличение количества средств поражения иностранного производства, в том числе летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня". "Марк Лоукок как-то сегодня скромно умолчал о том, сколько гражданских лиц погибло от этих ударов террористов", - констатировал он.

Небензя заявил, что Запад пытается сохранить террористический анклав в провинции Идлиб. "Мы помним насмешку над Советом Безопасности со стороны тех стран, которые привыкли обвинять в этом [жертвах мирного населения в Сирии] Россию. Цель всех этих призывов немедленно прекратить [огонь] - нам абсолютно очевидна: сохранить террористическое присутствие в Идлибе на будущее, чтобы использовать его в целях борьбы с законными сирийскими властями", - подчеркнул дипломат, комментируя прозвучавшие обвинения в адрес России в нанесении авиаударов в этой провинции.

Он обратил внимание, что "так было каждый раз, когда приближался конец очередного террористического анклава в Сирии". "Так было вокруг Восточного Алеппо, так было в Восточной Гуте, сейчас пропагандистская машина бьет из всех своих орудий в связи с ситуацией в Идлибе", - констатировал постпред РФ. "Сохранить террористический анклав в Идлибе - вот главная цель, которую преследуют наши западные коллеги", - указал он.

В этом контексте Небензя подтвердил, что Россия "продолжит прилагать все усилия по возвращению мира в Сирии как в национальном качестве, так и в качестве постоянного члена СБ ООН и участника "астанинской тройки", в рамках которой было сделано больше, чем в каком-либо другом формате для деэскалации и ликвидации террористической угрозы, расширения гуманитарной помощи и продвижения политического процесса". "Будем и далее работать с Турцией в рамках Сочинского меморандума. Призываем не мешать нашим усилиям путем создания политического прикрытия террористам и их провокациям", - заключил он.

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