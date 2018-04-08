|
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
08 апреля 2018, 01:39 • 24 • Политика
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Новые факты, которые появляются в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могут полностью перевернуть ситуацию с расследованием этого инцидента. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью, фрагмент которого вышел в эфир Первого канала в субботу.
"Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело... У меня вообще в последнее время возникает вопрос - а был ли мальчик", - сказал Небензя.
4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери (Великобритания), по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Подпишитесь на нас
24
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
|
02 апреля 2018, 07:40
|
04 апреля 2018, 19:54
|
05 апреля 2018, 07:24
|
04 апреля 2018, 08:39
|
04 апреля 2018, 13:09
|
04 апреля 2018, 08:39
|
05 апреля 2018, 11:54