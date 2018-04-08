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Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело

08 апреля 2018, 01:39  •  24 • Политика

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Новые факты, которые появляются в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могут полностью перевернуть ситуацию с расследованием этого инцидента. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью, фрагмент которого вышел в эфир Первого канала в субботу.

"Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело... У меня вообще в последнее время возникает вопрос - а был ли мальчик", - сказал Небензя.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери (Великобритания), по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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