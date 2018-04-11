Небензя: непринятие компромиссной резолюции по Сирии вызывает большие опасения

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ООН, 11 апреля. /ТАСС/. Отказ Вашингтона и его союзников поддержать компромиссный проект резолюции по Сирии свидетельствует о том, что они не хотят реального расследования утверждений о химической атаке в стране, это вызывает беспокойство, существует опасность печальных событий. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН во вторник.

"Непринятие этой резолюции - это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения, - сказал он. - Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая, тем более, практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую". "Я в затруднении понять, между каких строк этой резолюции Никки Хейли обнаружила нашу хитрость и коварство", - констатировал он.

Комментируя заявления представителей США и Великобритании, Небензя отметил: "Вы говорите, что мы очень хороши в играх, не знаю, не уверен. Зато я точно знаю, что вы очень хороши в угрозах". "И те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех чрезвычайно беспокоить, потому что мы можем стоять на пороге очень, очень тяжелых, печальных событий, - добавил он. - Я еще раз просил бы вас, воздержитесь от тех планов, которые вы, возможно, вынашиваете по Сирии". "То, что вы не приняли эту резолюцию, говорит о том, что, к сожалению, нашим американским партнерам и их коллегам никакое реальное расследование не требуется, - подчеркнул Небензя. - Мы сожалеем о том, что эта резолюция не была принята, хотя, действительно, надеемся, что миссия по установлению фактов скоро доедет до Сирии и там сможет заняться тем, что является ее прямым мандатом - установить факты, которые произошли в Думе". "Российские военные и правительство Сирийской Республики окажут этой миссии поддержку в том смысле, что будут обеспечивать ее безопасность", - добавил он. На голосовании в СБ ООН во вторник компромиссный проект резолюции по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, подготовленный Швецией и поддержанный Россией, не набрал нужного количества голосов. Проект поддержали пять государств, включая Швецию и Россию. Против выступили четыре члена СБ ООН, включая США и Великобританию. Воздержались еще шесть стран.