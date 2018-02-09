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Небензя назвал позорными попытки обвинить Россию в причастности к химатакам в Сирии

09 февраля 2018, 02:24  •  50 • Политика

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал в четверг позорными попытки обвинить Россию в причастности к химическим атакам, которые якобы совершают сирийские правительственные войска. В беседе с журналистами дипломат обратил внимание на то, что утверждения о подобных нападениях начинают поступать тогда, когда наблюдается прогресс в политическом урегулировании конфликта.

В последние дни официальные лица США, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона, неоднократно выступали с обвинениями в адрес России, которая, по их мнению, несет ответственность за химические атаки в Сирии. Ранее на этой неделе телеканал Fox News опубликовал на своем сайте материал, в котором со ссылкой на оппозицию утверждается, что Россия "активизировала бомбардировки в последние дни, расчищая для сирийского режима путь для применения химического оружия".

"Я не хочу использовать резкие выражения, чтобы отвечать на ваш вопрос, - заявил Небензя, комментируя эти утверждения. - Это позор. Эти сообщения позорны".

По его словам, сообщения о применении химического оружия "начинают всплывать на пустом месте, когда происходит что-то позитивное на политическом направлении". "Для нас это очевидно", - подчеркнул дипломат. Он крайне резко отреагировал на попытки охарактеризовать Россию как "агрессора" в Сирии. "Нас пригласило законное сирийское правительство, чтобы помочь защититься от террористов, что мы и делаем с 2015 года; США никогда никто не звал, так кто тут агрессор?" - поинтересовался постпред РФ.

Дипломат опроверг сообщения западных СМИ о том, что Россия "заблокировала" принятие заявления по гуманитарной ситуации в Сирии. "Мы были готовы принять заявление, но были две другие делегации, которые сказали, что не могут одобрить его в том виде, в котором оно было фактически согласовано", - пояснил Небензя.

По его словам, появление подобных материалов в СМИ "не является совпадением". "После успеха Конгресса сирийского национального диалога мы видим активизацию попыток оклеветать Россию в сирийском вопросе, а также поставить под сомнение нашу роль в политическом урегулировании", - заявил постпред РФ. Он отметил, что состоявшаяся в четверг встреча СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии "укладывается в эти рамки". "На сегодняшний день гуманитарная ситуация в Сирии <...> не сильно отличается от того, что было месяц назад, но теперь нам ее представляют, как будто произошло что-то драматически новое", - подчеркнул дипломат.

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