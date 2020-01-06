Небензя назвал нулевыми перспективы выработки заявления СБ ООН после убийства Сулеймани

ООН, 6 января. /ТАСС/. Совет Безопасности пока не обсуждал эскалацию конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

"Мы не обсуждали это, особенно сегодня. И вы прекрасно понимаете, что перспективы такого заявления нулевые", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.