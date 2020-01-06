|
Небензя назвал нулевыми перспективы выработки заявления СБ ООН после убийства Сулеймани
06 января 2020, 21:54 • 42 • Политика
ООН, 6 января. /ТАСС/. Совет Безопасности пока не обсуждал эскалацию конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.
"Мы не обсуждали это, особенно сегодня. И вы прекрасно понимаете, что перспективы такого заявления нулевые", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 января 2020, 12:39
|
05 января 2020, 12:09
|
03 января 2020, 14:39
|
03 января 2020, 01:39
|
03 января 2020, 08:09
|
01 января 2020, 17:09
|
31 декабря 2019, 13:40