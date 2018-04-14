Небензя назвал действия США и союзников в Сирии хулиганством в международных отношениях

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ООН, 14 апреля. /ТАСС/. Действия США и союзников в Сирии, использовавших провокации с химическим оружием для нанесения ударов по ближневосточной стране - это хулиганство в международных отношениях. Об этом заявил в субботу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном в связи с ударами Вашингтона и его союзников по Сирии.

"Мы уже привыкли, что при реализации своих сомнительных геополитических установок страны-агрессоры заведомо во всех грехах обвиняют режим [президента Сирии Башара] Асада. В последнее время появилась мода сваливать ответственность на Россию, которая в их изложении "не может сдержать диктатора", - сказал дипломат.

По его словам, все происходит "по отработанной схеме: провокация - ложные обвинения - фальшивый приговор - наказание". "Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах", - подчеркнул Небензя.

Он отметил, что "организаторы агрессии" не стали дожидаться даже заключения экспертов ОЗХО по предполагаемому инциденту в пригороде Дамаска Думе 7 апреля. "Они сами все якобы установили и сразу назначили виновных, после того как сами же с помощью подопечных им боевиков и карманных НПО распустили через социальные сети эти слухи, подкрепили мифическими секретными разведданными. Господа, маски, а точнее "Белые каски", в очередной раз сброшены", - сказал дипломат, намекая на то, что информация об атаке поступила от активистов организации "Белые каски".

Небензя отметил, что страны, которые оправдывают военные действия в Сирии борьбой с террористами, ведут на самом деле к расчленению этой арабской республики.

"Похоже, окончательно стало ясно, что те на Западе, кто прикрываются гуманитарной риторикой и пытаются оправдать свое военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, в действительности с ними заодно и ведут дело к расчленению страны", - сказал он.

Удары, нанесенные удары США и их союзниками по Сирии, усугубляют гуманитарную ситуацию и провоцируют новую волну беженцев.

"Своими действиями США еще более усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", - подчеркнул Небензя.

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - сказал дипломат.

По его словам, "Россия делала все возможное, чтобы убедить США и их союзников отказаться от милитаристских планов, чреватых новым витком насилия в Сирии и дестабилизацией в регионе Ближнего Востока".

По мнению постпреда РФ при ООН, США и их союзники продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву, и России было стыдно слушать, как в обоснование агрессии против Сирии приводились выдержки из американской конституции.

"США и их союзники продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву, хотя как постоянные члены Совета Безопасности должны особенно твердо отстаивать положения Устава ООН", - сказал дипломат.

По его словам, "было стыдно слушать, как в обоснование агрессии приводилась статья конституции США". "Мы с уважением относимся к праву каждого государства чтить свой основной закон, но в Вашингтоне пора бы уже выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы регулируется Уставом Объединенных Наций", - подчеркнул он.

Москва испытывает большие сомнения насчет того, что единственной целью Вашингтона в Сирии остается борьба с терроризмом, заявил Небензя.

Он напомнил, что удары наносились по сирийским военным аэродромам, которые используются в ходе операций против террористических группировок. "Это весьма оригинальный вклад в борьбу с международным терроризмом, которая, как не устают повторять в Вашингтоне, является единственной целью его военного присутствия в Сирии, - продолжал Небензя. - У нас есть в этом большие сомнения".

Небензя считает, что США, Великобритания и Франция могли бы в течение 24 часов прекратить конфликт в Сирии.

"Вы могли бы в 24 часа остановить конфликт в Сирии. Для этого Вашингтону, Лондону и Парижу нужно лишь дать команду своим ручным террористам прекратить борьбу против законной власти собственного народа", - подчеркнул российский дипломат.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски"; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

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