|
Небензя назвал число выполняемых пунктов Минских соглашений
19 февраля 2020, 01:54 • 64 • Украина
Из 13 пунктов Минских соглашений выполняются лишь два. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Reuters
«Его 13 пунктов (минского комплекса мер. — RT) фиксируют чёткую последовательность выполнения прекращение огня, амнистия, конституционная реформа, затем проведение выборов и лишь потом восстановление правительственного контроля над всей зоной конфликта», — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Небензя выразил сожаление, что из всего комплекса мер выполняются лишь два пункта.
«К сожалению, из 13 пунктов к настоящему моменту выполняется разве что два: о работе Контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — сказал российский постпред при ООН.
Ранее сообщалось, что российская сторона запросила Совбез ООН провести заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности выполнения Минских соглашений.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 февраля 2020, 14:24
|
16 февраля 2020, 13:40
|
13 февраля 2020, 12:24
|
15 февраля 2020, 03:24
|
16 февраля 2020, 21:39
|
14 февраля 2020, 07:54
|
12 февраля 2020, 10:24