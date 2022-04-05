Небензя назвал беспрецедентным случаем отказ Британии по заседанию Совбеза ООН

Россия считает отказ Великобритании о проведении заседания Совбеза ООН по провокации в Буче беспрецедентным случаем. Об этом заявил 4 апреля постпред России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, трансляцию которой вел RT.

По словам дипломата, то, что Лондон не дал провести встречу по ситуации в Буче, свидетельствует об истинном отношении Запада к Украине. Произошедшее 4 апреля является невероятным, беспрецедентным в практике Совбеза и нарушающим положения устава ООН случаем, подчеркнул Небензя.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта.

Постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ отметили, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Также за день до провокации появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.



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