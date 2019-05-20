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Небензя: на Украине вводится «языковая инквизиция»

20 мая 2019, 23:39  •  39 • Украина
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, заявил, что на Украине «вводится языковая инквизиция».
 
© Reuters
 

«На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что СБ ООН отказался внести в повестку заседания рассмотрение закона о государственном языке на Украине.

Глава государства Владимир Зеленский пообещал проверить документ, который вступит в силу летом, на соответствие Конституции Украины.

Политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал инициативу.

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