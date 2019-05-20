Небензя: на Украине вводится «языковая инквизиция»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, заявил, что на Украине «вводится языковая инквизиция».

«На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что СБ ООН отказался внести в повестку заседания рассмотрение закона о государственном языке на Украине.

Глава государства Владимир Зеленский пообещал проверить документ, который вступит в силу летом, на соответствие Конституции Украины.

Политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал инициативу.