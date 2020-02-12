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Небензя: Москва рассчитывает на учет своей позиции в резолюции Великобритании по Ливии

12 февраля 2020, 05:09  •  74 • Политика

ООН, 12 февраля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Москва рассчитывает, что российская позиция будет учтена в проекте резолюции по Ливии до того, как он будет вынесен на голосование в Совете Безопасности ООН в среду. Об этом заявил во вторник ТАСС постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Ранее источник ТАСС в ООН сообщил, что проект резолюции Великобритании в поддержку решений берлинской конференции по Ливии будет вынесен на голосование СБ ООН 12 февраля.

"У нас еще есть время для обсуждения. Есть ряд вопросов, которые мы с ними прорабатываем, и рассчитываем, что наша позиция будет учтена", - сказал Небензя.

Переговоры по содержанию резолюции ведутся уже несколько недель. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс ранее заявляла, что Лондон стремится к выработке приемлемого для всех варианта документа.

Содержание документа

В проекте резолюции, копия которого есть в распоряжении ТАСС, содержится требование "ко всем странам - членам [ООН] соблюдать условия оружейного эмбарго [в отношении Ливии], наложенного резолюцией 1970, в том числе прекратив любую поддержку [наемного военного контингента] и выведя весь военный наемный контингент". Проект резолюции также призывает все страны "не вмешиваться в конфликт и не принимать меры", которые его усугубляют.

В документе приветствуется проведение переговоров военного комитета Ливии в формате 5+5 в Женеве. "[СБ ООН] призывает участников комитета продолжить переговоры для достижения соглашения по прекращению огня", - говорится в проекте. Для контроля за прекращением огня СБ ООН планирует попросить генерального секретаря организации выработать специальный механизм мониторинга.

В проекте также предлагается "осудить недавнюю блокаду нефтяных объектов и призвать к тому, чтобы нефтяные заводы не прекращали работу в интересах всех ливийцев".

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

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