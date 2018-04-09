Небензя: информацию о химатаке в Сирии сфабриковали

• 92 • Политика

ООН, 9 апреля. /ТАСС/. Информацию о химатаке в Сирии сфабриковали, в том числе для отвлечения внимания от дела Скрипалей. Об этом сообщил в понедельник на заседании Совета Безопасности постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он также добавил, что Сирия и Россия готовы незамедлительно обеспечить специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доступ к району предполагаемого применения боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума близ Дамаска.

"Пусть ОЗХО, которая устами гендиректора [своего] техсекретариата, господина [Ахмета] Узюмджю, заявила о готовности разобраться с этим немедленно, завтра же вылетает в Дамаск. Там сирийскими властями и российскими военными ей будут обеспечены условия для выезда на место предполагаемого инцидента и ознакомления с ситуацией. Это, кстати, то, к чему нас призывал президент [США Дональд] Трамп и другие западные лидеры", - подчеркнул дипломат.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, утверждается, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители. США поддержали этот вывод о применении боевых отравляющих веществ в Думе.

МИД России это сообщение назвал информационным "вбросом". Министерство обороны России со своей стороны заявило, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.

Между тем Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, входящий в структуру Минобороны, заявил в понедельник, что следов применения химоружия в Думе по итогам выезда туда российских специалистов не обнаружено.