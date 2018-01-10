Небензя: гуманитарная ситуация в Ракке близка к катастрофе

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ООН, 10 января. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация в Ракке близка к катастрофе, но все делают вид, что "там ничего не происходит". Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам совещания в Совете Безопасности по ситуации в сирийском городе, состоявшемся по инициативе России.

"Речь шла о том, что ситуация гуманитарная в Ракке ужасная, а все делают вид, что там ничего не происходит. Наши американские коллеги боролись там с ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), сравняли город с землей, сейчас там весь город заминирован, полон трупов убитых людей, есть риск эпидемии, отсутствуют вода, электричество, нет медицинских учреждений по сути своей. Ничего не происходит, город не восстанавливается, люди не могут возвратиться, живут в каких-то ужасных, нечеловеческих условиях в лагерях для беженцев", - сказал дипломат, комментируя по просьбе ТАСС состоявшуюся в СБ дискуссию.

Он добавил, что боевики вооруженных формирований, контролирующих Ракку, берут деньги с жителей города, которые просят разминировать их дома. "Короче говоря, ситуация там ужасная, и мы привлекли внимание членов Совета к ней", - резюмировал Небензя.

По его словам, текущее положение в Ракке - это "гуманитарная ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе". Он отметил, что западные страны делают упор на происходящем в сирийской провинции Идлиб, где сирийская армия ведет операцию против террористов и на обстановке в пригороде Дамаска Восточной Гуте. "Они говорят про то, что им интересно говорить", - подчеркнул Небензя.

Дипломат отметил, что ООН пока не располагает полной картиной происходящего в Ракке. "Мы должны сделать что-то с этим городом, потому что его население не может вернуться домой, так как город практически разрушен", - сказал он.

По мнению Небензи, ответственность за восстановление Ракки должна взять на себя коалиция во главе с Соединенными Штатами. "Думаю, что те, кто боролись там с ИГИЛ, должны также взять на себя ответственность за восстановление города. Но пока этот процесс идет очень медленно, и мы сегодня об этом сказали", - отметил постпред РФ.

Совет Безопасности ООН во вторник по инициативе России обсудил ситуацию в Ракке на закрытом совещании. По окончании встречи постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров на правах председателя СБ ООН подвел итоги состоявшейся дискуссии. По его словам, в Совбезе констатировали "крайне тяжелое положение многих сирийцев", в особенности женщин и детей, которое усугубляется трудностями с доставкой им гуманитарной помощи. Он сообщил, что члены СБ ООН "призвали все стороны работать сообща, чтобы обеспечить гуманитарных работников безопасным и беспрепятственным доступом к нуждающимся людям", а также создать условия для добровольного возвращения беженцев в свои дома.

Ракка служила главным форпостом банд террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Она была освобождена 17 октября арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС)