Небензя: газ "Новичок" не разрабатывался в РФ, он мог быть произведен в Великобритании

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ООН, 15 марта. /ТАСС/. Никакие научные исследования и разработки под условным названием "Новичок" в России не велись, и химикат, использованный для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, мог быть произведен в том числе в Великобритании. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

"В Российской Федерации никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием "Новичок" не проводились", - сказал дипломат. По его словам, наиболее вероятным источником происхождения данного химиката "являются страны, в которых с конца 90-х годов по настоящее время и проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания".

Постпред добавил, что Россия непричастна к отравлению Скрипаля и его дочери и готова к совместному расследованию инцидента с Великобританией.

"Россия непричастна к этому инциденту, ультиматумы Лондона мы считаем ничтожными. Ожидаем, что Соединенное Королевство будет действовать в строгом соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, другими международными актами, включая европейскую конвенцию о правовой помощи по уголовным делам, а также предоставит образцы вещества, на которые ссылается британское следствие для совместного расследования, коли ему приписано российское происхождение", - сказал дипломат. По его словам, "это не факультативное, а обязательное требование по конвенции".

"Мы к такому расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего", - добавил дипломат. Он также заявил, что у России не было мотивов для ликвидации Скрипаля, в особенности в свете предстоящих президентских выборов и чемпионата мира по футболу. "Как вы думаете, выгоден этот инцидент России накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу? Зато я знаю сразу несколько стран - но в соответствии с принципом презумпции невиновности не буду называть их по имени - для которых этот инцидент и обвинения в нем России чрезвычайно выгодны и своевременны", - отметил Небензя.

По его словам, Скрипаль, который был осужден за шпионаж, отбыл наказание и был помилован, "не представлял никакой угрозы" для России. "Зато он прекрасно подходит на роль жертвы, которой можно оправдать любую немыслимую ложь, грязь и черный пиар в отношении России", - подчеркнул постпред РФ. По его словам, британские власти, раскручивая дело Скрипаля, "ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами".

СБ ООН по запросу Лондона 14 марта обсудил инцидент с экс-полковником ГРУ. И. о. постпреда Великобритании Джонатан Аллен на заседании обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Он утверждал, что РФ "не задекларировала вещество "Новичок" или объекты, связанные с его производством, как того требует конвенция". Кроме того, дипломат попытался обвинить Россию в нарушении Устава ООН. При этом Аллен заявил, что Лондон не собирается предоставлять Москве образцы вещества, которым 4 марта в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской военной разведки Скрипаль, завербованный в свое время западными спецслужбами.